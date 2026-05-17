Vice-governador Laurez Moreira recebe apoio de Luciano Oliveira à pré-candidatura ao governo do Tocantins

Por Redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), recebeu formalmente o apoio do deputado estadual Luciano Oliveira (PSD) à sua pré-candidatura ao governo do Estado. O anúncio ocorreu na manhã de sábado (16), durante a Exposição Agropecuária de Colméia, município da região centro-norte tocantinense. O movimento sinaliza a articulação interna do Partido Social Democrático (PSD) para a disputa majoritária.

Alinhamento partidário e justificativas

Durante o evento, que também marcou a celebração do aniversário de Oliveira, o deputado estadual justificou a aliança mencionando a trajetória pública de Moreira e sua experiência administrativa. De acordo com o parlamentar, a consolidação do nome do vice-governador representa o fortalecimento das diretrizes do PSD para o planejamento político e econômico do Tocantins.

Em resposta, Laurez Moreira enfatizou a relevância de angariar o suporte de lideranças com base eleitoral definida no interior do estado. O pré-candidato destacou que o diálogo com deputados e prefeitos regionais é a estratégia adotada para estruturar as propostas de governo que serão apresentadas formalmente no período de campanha.

Impacto na conjuntura política regional

O endosso público de Luciano Oliveira reflete o início das movimentações de xadrez partidário que antecedem o calendário eleitoral no Tocantins. Ao consolidar apoios dentro de sua própria legenda e em municípios estratégicos como Colméia, Laurez Moreira busca reduzir a fragmentação da base governista e se posicionar como o nome natural de sucessão. Para a política regional, o evento demonstra que a dinâmica de palanques locais e festividades tradicionais continua sendo o principal termômetro para a medição de forças e a costura de coalizões no estado.