Em Porto Nacional, Cinthia Ribeiro e Joaquim do Luzimangues oficializam apoio a Vicentinho Júnior

Por Wesley Silas

O pré-candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), recebeu o apoio formal da ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), e do vice-prefeito de Porto Nacional, Joaquim do Luzimangues (União Brasil), para a disputa eleitoral. O anúncio ocorreu na noite da última sexta-feira (15), no Centro de Convenções Comandante Vicentão, em Porto Nacional, durante o lançamento das pré-candidaturas majoritárias e proporcionais da coligação, que conta com Amélio Cayres como pré-candidato a vice-governador e Alexandre Guimarães na disputa pelo Senado.

Consolidação da aliança majoritária e pedido de desculpas

O ato político formalizou a adesão de lideranças expressivas da região central do estado à chapa composta por PSDB e MDB. Cinthia Ribeiro, que também confirmou sua pré-candidatura a deputada federal, defendeu a convergência das siglas em torno de um projeto conjunto para o Tocantins, convocando o eleitorado a se engajar na composição partidária.

Vicentinho Júnior minimizou divergências passadas e classificou a aproximação como um alinhamento programático focado nas demandas estaduais, argumentando que a presença da ex-prefeita qualifica a representação do grupo em nível federal.

“Eu tenho feito ao longo desta caminhada o exercício do pedir perdão, do perdoar, do construir, do abraçar e eles por vezes não sabiam, o Amélio o Alexndre, nao sabiam que esta grandeza cristã nos é reservada a um homem portuense batizado por meu padre Luso”, disse Vicentinho abraçado com a ex-prefeita de Palmas apaziguando a questão da direção do PSDB após assumir a direção da agremiação no lugar de Cinthia Ribeiro.

Dissidência partidária em Porto Nacional

A manifestação de Joaquim do Luzimangues expõe uma dissidência interna no União Brasil. O partido possui candidatura própria ao governo do Estado, liderada por Dorinha Rezende.

Ao declarar apoio publicamente à chapa do PSDB, o vice-prefeito de Porto Nacional justificou a decisão por critérios de afinidade política e renovação geracional na gestão pública, sinalizando uma fragmentação na base do União Brasil na região central.

Volatilidade das costuras partidárias no Tocantins

A antecipação de alianças e o registro de dissidências internas, como o apoio de um quadro do União Brasil a um candidato do PSDB, evidenciam a complexidade e a volatilidade das costuras partidárias no Tocantins. Este movimento redistribui as forças políticas na região central do estado, uma área de forte densidade eleitoral. O apoio de Cinthia Ribeiro e de Joaquim do Luzimangues confere musculatura à pré-candidatura de Vicentinho Júnior, mas também antecipa um cenário de disputas internas intensas dentro das próprias coalizões, onde a fidelidade partidária é frequentemente testada por interesses regionais e composições locais.

Fonte: Ascom Vicentino Júnior