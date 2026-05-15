Sul do Tocantins recebe R$ 18,5 milhões em emendas durante mandato de Eduardo Fortes

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) tem consolidado seu mandato como um dos mais atuantes em defesa da região Sul do Tocantins. Com forte presença nos municípios e ações sociais contínuas, o parlamentar já destinou R$ 18,5 milhões em emendas parlamentares entre os anos de 2024 até o presente momento de 2026.

Os recursos têm sido aplicados em áreas essenciais como saúde, infraestrutura, assistência social, esporte, educação e apoio aos municípios, contribuindo diretamente para melhorias na qualidade de vida dos tocantinenses.

Além do trabalho político, Eduardo Fortes mantém uma forte atuação social, participando ativamente de ações comunitárias, eventos beneficentes, apoio a instituições e iniciativas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Prefeitos, vereadores e lideranças da região têm reconhecido a contribuição do parlamentar para o desenvolvimento dos municípios, principalmente pela destinação de recursos que ajudam a atender demandas das cidades.

“Nosso compromisso é continuar trabalhando pelo Sul do Tocantins, levando investimentos, desenvolvimento e melhorias que realmente transformem a vida das pessoas. Já são R$ 18,5 milhões destinados à região, fruto de um mandato presente e comprometido com a população”, finaliza Eduardo Fortes.

Fonte: Ascom

Fernanda Dias

Fotos: Otávio da Silva