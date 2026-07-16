Kátia Abreu inicia agenda de articulação para coordenação da campanha do presidente Lula no Tocantins

Da Redação

A ex-senadora Kátia Abreu iniciou, nesta semana, a agenda de trabalho à frente da coordenação-geral da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tocantins. A primeira etapa da atuação é dedicada à escuta de lideranças políticas e movimentos sociais, com o objetivo de construir um planejamento estratégico para a organização da campanha no Estado.

Como parte desse processo, Kátia Abreu, acompanhada da presidente do Diretório Municipal do PT de Palmas, Rosimar Mendes, promoveu uma série de reuniões com representantes das diferentes correntes internas do Partido dos Trabalhadores, além de partidos aliados e movimentos sociais historicamente ligados ao campo político que apoia o presidente Lula.

Participaram dos encontros representantes das correntes CNB, DS, Articulação de Esquerda e Caminho da Esquerda, além de lideranças do PCdoB, PSOL e Rede. Também estiveram presentes integrantes do Coletivo Somos, de Palmas, e do Movimento Negro Unificado (MNU).

Kátia também reuniu lideranças da juventude, uma frente que será muito importante para a campanha de Lula no Tocantins.

Segundo Kátia Abreu, o momento é de ouvir diferentes visões e fortalecer o diálogo entre as diversas forças políticas e sociais que participam da construção da campanha no Tocantins.

“A primeira missão é ouvir. Conhecer de perto as pessoas que constroem esse projeto no Estado, compreender suas experiências, suas prioridades e criar um ambiente de diálogo permanente. Uma campanha forte começa pela capacidade de reunir pessoas e construir caminhos em conjunto”, afirmou.

Além da interlocução com os partidos e movimentos que tradicionalmente integram a base de apoio do presidente Lula, a coordenação também pretende ampliar o diálogo com outros segmentos da sociedade tocantinense, buscando estabelecer canais de conversa com diferentes lideranças e setores.

A agenda marca o início da organização da campanha presidencial no Tocantins, tendo como foco a integração das equipes, o planejamento das ações e a construção de uma atuação articulada em todas as regiões do Estado.