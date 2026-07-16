Deputado Eduardo Fortes cobra conscientização contra alta de acidentes de trânsito e sobrecarga no hospital de Gurupi

Da Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) alertou, nesta quinta-feira (16), para o recente aumento no índice de acidentes de trânsito em Gurupi e fez um apelo público por maior conscientização de motoristas e pedestres. A iniciativa do parlamentar visa reduzir a violência nas vias urbanas do município e, consequentemente, diminuir a pressão sobre o sistema público de saúde da região, que tem enfrentado alta demanda de urgência.

Impacto no atendimento do Hospital Regional

De acordo com o parlamentar, a imprudência nas vias locais reflete diretamente na capacidade de atendimento do Hospital Regional de Gurupi (HRG). Fortes relatou que, em um único dia, mais de 15 pacientes deram entrada na unidade de saúde com fraturas ortopédicas graves decorrentes de acidentes de trânsito. Essa demanda extraordinária compromete a gestão de leitos e sobrecarrega as equipes médicas de plantão, afetando o fluxo de atendimento de outras patologias.

Prevenção e respeito às normas de trânsito

Para conter o avanço das estatísticas de acidentes, o deputado reforçou a necessidade de cumprimento rigoroso das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre as condutas preventivas apontadas como prioritárias estão:

Responsabilidade ao dirigir: Proibição estrita da condução de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas.

Atenção compartilhada: Vigilância redobrada de motoristas e pedestres ao cruzar vias públicas.

Controle de velocidade: Respeito aos limites estabelecidos para cada via urbana para garantir tempo de reação em situações de emergência.

Ocupação de leitos hospitalares de alta complexidade

O cenário apresentado em Gurupi evidencia que a insegurança viária deixou de ser um problema restrito à mobilidade urbana para se consolidar como um gargalo de saúde pública e segurança coletiva. A ocupação de leitos hospitalares de alta complexidade por traumas evitáveis drena recursos públicos e atrasa procedimentos eletivos. Diante disso, a redução dos índices de acidentes exige um esforço conjunto que alia a conscientização individual dos condutores à fiscalização contínua e eficiente por parte das autoridades municipais e estaduais.