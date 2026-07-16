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quinta-feira, 16 julho

Polícia

Adolescente é assassinado a tiros na região sul de Palmas

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Na noite desta quinta, 16, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no setor Maria Rosa, em Palmas. O caso aconteceu por volta das 20h, na Rua Bálsamo, na região sul da capital. Mesmo sendo levado com urgência para a UPA Sul, o jovem não resistiu e morreu na unidade.

Segundo testemunhas, dois homens chegam em uma motocicleta. O garupa desce, atira contra o adolescente e ambos fogem logo depois. Equipes da Polícia Civil, por meio da DHPP, e da Polícia Científica fazem a perícia no local. Policiais do 6º BPM também estão em diligência na região na tentativa de localizar os autores do crime.

Jovem de 17 anos morre baleado no setor Maria Rosa, em Palmas

 

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