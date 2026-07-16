Adolescente é assassinado a tiros na região sul de Palmas

da redação

Na noite desta quinta, 16, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no setor Maria Rosa, em Palmas. O caso aconteceu por volta das 20h, na Rua Bálsamo, na região sul da capital. Mesmo sendo levado com urgência para a UPA Sul, o jovem não resistiu e morreu na unidade.

Segundo testemunhas, dois homens chegam em uma motocicleta. O garupa desce, atira contra o adolescente e ambos fogem logo depois. Equipes da Polícia Civil, por meio da DHPP, e da Polícia Científica fazem a perícia no local. Policiais do 6º BPM também estão em diligência na região na tentativa de localizar os autores do crime.