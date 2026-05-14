Na Agrotins, Fábio Vaz defende mais qualidade e tecnologia na educação do campo

Pré-candidato a deputado federal diz que a educação do campo precisa avançar em qualidade e tecnologia para preparar os jovens do interior para o novo agro.

Por Redação

O ex-secretário de Estado da Educação e pré-candidato a deputado federal Fábio Vaz defendeu, durante visita à Agrotins 2026, a ampliação da educação no campo e da formação técnica rural como resposta à qualificação da mão de obra no Tocantins. A avaliação dele é que o avanço tecnológico do agro trouxe novas demandas ao setor e reforçou a necessidade de ampliar a formação dos jovens do interior para que eles possam acessar as oportunidades de trabalho criadas por esse novo cenário.

“Hoje, muitos produtores trazem operadores de outros estados porque ainda não temos pessoal capacitado suficiente aqui. Isso mostra que não basta o agro crescer. É preciso garantir formação para a nossa juventude”, afirmou.

Fábio defende a ampliação de colégios agrícolas em regime de semi-internato, o fortalecimento de escolas profissionalizantes com foco no agronegócio e a expansão de cursos superiores gratuitos voltados à realidade do campo. Segundo ele, o Tocantins precisa transformar a educação profissional rural em prioridade para gerar emprego, renda e oportunidade nas diversas regiões do estado que se destacam na área do agronegócio.



“Precisamos potencializar a qualidade do conhecimento tecnológico dos jovens nas escolas do campo para que se apropriem das demandas do mercado das suas cidades ou regiões em que moram, ocupando os espaços de trabalho. Educação profissionalizante rural será uma luta minha como deputado federal”, disse.

Professor e produtor rural, Fábio também relaciona essa defesa à sua experiência na educação. Ele argumenta que a formação no campo não pode continuar tratada como algo secundário, justamente no momento em que a tecnologia redefine a produção rural e exige trabalhadores cada vez mais preparados. Em sua gestão na Seduc, sempre priorizou a participação de todas as escolas do campo para a participação na Agrotins como forma de despertar a inovação e acompanhar as tendências do mercado no Tocantins.

Agrotins 2026

Ao longo da quarta-feira, 13, Fábio também acompanhou a abertura oficial da Agrotins ao lado do governador Wanderlei Barbosa, percorreu diferentes espaços da feira, visitou o estande da educação, passou pelo Armazém Tocantins para conhecer produtos artesanais da agricultura familiar e circulou entre ex-alunos, colegas de profissão e visitantes. Em um dos momentos da agenda, encontrou um grupo de estudantes de Tocantínia que foram à feira para conhecer de perto as oportunidades do setor, reforçando justamente o ponto central de sua defesa: aproximar os jovens do interior da educação técnica, da inovação e das novas profissões que já estão sendo exigidas no campo.