Overclean no palanque: Carlesse acusa Vicentinho de usar ataques pessoais para blindar a própria imagem

Em entrevista publicada pelo perfil AF Notícias e compartilhada em suas redes sociais, o deputado federal e pré-candidato ao Governo do Tocantins pelo PSDB, Vicentinho Júnior, buscou desvincular sua imagem das investigações da Polícia Federal. O inquérito cita movimentações financeiras de R$ 170 milhões ligadas à sua esposa. Durante a declaração, o parlamentar transferiu o ônus de atos de corrupção para o período em que Mauro Carlesse esteve à frente do Executivo estadual, afirmando que “o Tocantins não esquece os crimes cometidos”.

Por Wesley Silas

O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Mauro Carlesse, rebateu nesta terça-feira, 02, declarações do deputado federal e pré-candidato ao Governo, Vicentinho Júnior (PSDB). Em nota oficial, Carlesse criticou a postura do parlamentar em entrevista recente, na qual Vicentinho associou gestões anteriores a irregularidades investigadas pela Polícia Federal na Operação Overclean, enquanto buscava desvincular seu nome de movimentações financeiras sob suspeita. “Ao invés de apresentar propostas para o futuro do Tocantins, prefere gastar seu tempo me atacando e revivendo narrativas antigas, numa clara tentativa de desviar a atenção de questões que interessam de verdade à população”, disse Carlesse. Confira aqui a Nota Oficial de Carlesse

Contexto das acusações

Durante entrevista concedida ao perfil AF Notícias, Vicentinho Júnior abordou as investigações da Polícia Federal que mencionam movimentações de R$ 170 milhões ligadas à sua esposa. O deputado atribuiu a origem desses valores a um esquema de licitações fraudulentas e venda de emendas originado na Bahia, mas com ramificações no Tocantins. Confira aqui a entrevista de Vicentinho ao AF Notícias

Vicentinho afirmou que o ônus da corrupção pertence aos períodos em que Carlesse e o atual governador, Wanderlei Barbosa, estiveram no poder. O parlamentar citou nominalmente o ex-governador diversas vezes, alegando que o Estado “não esquece os crimes cometidos”.

A resposta de Carlesse

Em nota à imprensa, Mauro Carlesse classificou as declarações como uma tentativa de transformar o debate político em um “espetáculo de ataques pessoais”. Segundo o ex-governador, Vicentinho não apresentou provas novas que justificassem as citações ao seu nome e utilizou o espaço para desviar a atenção de questões que envolvem o próprio círculo familiar do deputado.

Carlesse defendeu que o debate para o Governo do Estado deve focar em soluções para saúde, segurança, educação e geração de empregos. O pré-candidato ao Senado afirmou ainda que sua trajetória é conhecida e que permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos, mas que não participará de disputas baseadas em agressões verbais.

Dinâmica da pré-campanha e o papel do jornalismo

O embate entre Carlesse e Vicentinho Júnior expõe o tom que desenha a pré-campanha eleitoral no Tocantins. O uso de investigações policiais como ferramenta de desgaste político torna-se um elemento central na estratégia dos grupos envolvidos.

Neste cenário, o compromisso do jornalismo do Portal Atitude permanece pautado na exposição técnica dos fatos. A função editorial é relatar os acontecimentos dentro da realidade, sem tendências ou adesão a agendas partidárias, garantindo que o leitor tenha acesso às versões de todos os atores políticos de forma equilibrada e sóbria.

Disputa por credibilidade