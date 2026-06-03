Projeto Olhar Atento, idealizado por Eduardo Fortes, realiza mais de 200 atendimentos em Cariri e região

Da Redação

Entre os dias 01 e 02, o município de Cariri do Tocantins recebeu uma importante ação de saúde que beneficiou moradores da cidade e também de toda a região. O projeto Olhar Atento, idealizado pelo deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) desde o início do ano de 2025, levou atendimento oftalmológico gratuito e ampliou o acesso da população a serviços especializados.

Durante os dois dias de atendimento, centenas de pessoas compareceram em busca de assistência. Ao todo, mais de 200 pacientes de Cariri e de municípios vizinhos foram beneficiados com consultas e cirurgias gratuitas de catarata e pterígio.

A grande procura evidenciou a demanda por serviços oftalmológicos na região e reforçou a importância de iniciativas que descentralizam o atendimento especializado, levando assistência diretamente à população.

Ao comentar a ação, o deputado destacou o compromisso do projeto com a população tocantinense: “O Olhar Atento é mais do que um projeto de saúde, é um compromisso com a dignidade das pessoas. Seguiremos levando atendimento de qualidade para transformar vidas em todo o Tocantins,” relatou.

A iniciativa segue avançando e ampliando seu alcance. De acordo com o parlamentar, a próxima cidade a receber o projeto será o município de São Valério, com previsão de realização no final de junho, dando continuidade às ações voltadas à ampliação do acesso à saúde no estado.

Ascom

Fernanda Dias

Fotos: Otávio da Silva