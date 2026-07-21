Vicentinho marca convenção do PSDB para 5 de agosto no Ginásio Ayrton Senna

da redação
O PSDB do Tocantins definiu para o dia 5 de agosto, às 17h, a convenção partidária que oficializará a candidatura do deputado federal Vicentinho Júnior ao Governo do Estado. O evento será realizado no estacionamento do Ginásio de Esportes Ayrton Senna, em Taquaralto, em Palmas.
Até a convenção, Vicentinho Júnior mantém a agenda de pré-campanha com visitas a municípios do interior do estado, dando continuidade ao diálogo com lideranças e com a população antes do início oficial da campanha eleitoral.