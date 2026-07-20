Convenções partidárias começam no Tocantins; Laurez Moreira anuncia candidato a vice-governador nesta terça-feira

Por Wesley Silas
O pré-candidato ao Governo do Tocantins e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, anuncia nesta terça-feira (21), em Palmas, o nome do candidato a vice-governador na sua chapa. O anúncio ocorre no segundo dia do período legal para a realização das convenções partidárias, prazo no qual os partidos oficializam suas candidaturas e coligações para as eleições estaduais.
Aliança com a federação partidária
A definição do nome ocorre após a consolidação da aliança entre o PSD e a federação composta pelo PT, PV e PCdoB no estado. De acordo com o pré-candidato, a composição com a base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva expande o alcance da candidatura junto ao eleitorado de esquerda no Tocantins. A articulação política tem como principal articulador o ex-deputado federal Paulo Mourão (PT), que também compõe o bloco como pré-candidato ao Senado Federal.
Perfil do candidato escolhido
Embora a coordenação da pré-campanha mantenha o nome do indicado sob sigilo até o pronunciamento oficial, Moreira confirmou que o candidato a vice-governador tem base política nas regiões Centro-norte do Estado. A escolha atende a critérios detectados por pesquisas qualitativas internas, que apontaram a necessidade de um perfil técnico ou político com trânsito e atuação nas áreas de segurança pública, saúde e educação.
Consolidar palanques e demarcar o arco de alianças
A escolha do candidato a vice-governador no início do período de convenções reflete uma estratégia para consolidar palanques e demarcar o arco de alianças logo na abertura do calendário eleitoral. Mais do que preencher a vaga na chapa majoritária, a definição de um nome da capital e com atuação em setores sociais críticos busca equilibrar a chapa regionalmente e responder às demandas prioritárias do eleitorado, servindo como termômetro para a viabilidade da coligação na disputa majoritária.