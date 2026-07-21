Tocantins tem 1,18 milhão de eleitores aptos para as Eleições 2026

da redação

A democracia tocantinense chega fortalecida às Eleições Gerais de 2026. Mais de 1,18 milhão de eleitoras e eleitores estão aptos a escolher, em outubro, os representantes que irão definir os rumos do país pelos próximos anos. Os números definitivos do eleitorado foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 20, e a Justiça Eleitoral do Tocantins ressalta o crescimento de quase 1% no eleitorado tocantinense em relação aos números da última eleição.

No total, o Tocantins conta com 1.182.307 eleitoras e eleitores, sendo que 86% são de votos obrigatórios. As mulheres continuam sendo a maioria, com 601.991 votantes (50.92%), e os homens somam 580.316 (49.08%).

Outro destaque é o avanço da identificação biométrica. Com 95.83% do eleitorado cadastrado, o Tocantins supera a média nacional (89%) e reforça a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral.

Maiores e menores colégios eleitorais

Em Palmas, maior colégio eleitoral do estado, o eleitorado soma 218.504 pessoas, cerca de 18% do total. A capital é seguida por Araguaína (124.000), Gurupi (61.407) e Porto Nacional (47.207).

Já os quatro menores colégios eleitorais tocantinenses são os municípios de Oliveira de Fátima (1.693), Sucupira (1.762), Tupiratins (1.804) e Crixás do Tocantins (1.827).

Faixa etária

Os dados ainda demonstram a diversidade geracional presente nas eleições tocantinenses. A maior faixa etária registrada é de jovens adultos entre 25 e 29 anos, com 121.903 eleitores.

Em segundo lugar, os eleitores de 40 a 44 anos somam 121.124 pessoas, seguidos dos grupos de 30 a 34 anos (119.017) e de 35 a 39 anos (116.186). Entre os votos facultativos, são 23.568 adolescentes de 16 e 17 anos e 103.993 idosos de mais de 70 anos.

Autodeclaração racial e identidade quilombola

Dos mais de 1,18 milhão de eleitores tocantinenses, apenas 30% responderam à autodeclaração racial para o cadastro eleitoral. Desse número, 229.205 pessoas se declararam pardas, 62.778 brancas, 52.461 pretas, 5.739 indígenas e 2.648 amarelas.

Dessa mesma porcentagem de respondentes, 4.827 pessoas informaram serem quilombolas.

Planejamento das Eleições 2026

Os dados na íntegra podem ser conferidos na página de estatísticas da Justiça Eleitoral. Com a divulgação dos números definitivos do eleitorado, a Justiça Eleitoral do Tocantins dá continuidade aos preparativos para as Eleições 2026, orientando e planejando a execução do pleito em todo o Tocantins.

Texto: Lanne Hadassa (Ascom/TRE-TO)