Aliança em Alvorada: Coronel Barbosa e Léo Barbosa fortalecem base política na região Sul

Por Redação

A cidade de Alvorada, na região Sul do Tocantins, recebeu uma importante reunião política na noite desta segunda-feira, 17, que marcou a união de forças entre o candidato a deputado federal Coronel Barbosa e o deputado estadual Léo Barbosa, que busca a reeleição. O encontro, realizado no Espaço JM, de propriedade de Joãozinho Camelô, teve o espaço completamente lotado e demonstrou a força da articulação política dos dois nomes na região.

Entre o público estavam lideranças políticas e comunitárias, moradores, militares e apoiadores, que participaram do encontro e acompanharam a apresentação da parceria.

A reunião foi articulada pelo Capitão Lemos e pelo ex-prefeito Wached, lideranças com atuação em Alvorada e na região. A presença expressiva de apoiadores consolidou a chamada “dobradinha” entre Coronel Barbosa, candidato a deputado federal, e Léo Barbosa, que busca fortalecer sua atuação na Assembleia Legislativa do Tocantins.

União de forças pelo Tocantins

Durante o encontro, a parceria foi apresentada como uma união de forças em defesa de um projeto voltado ao desenvolvimento de Alvorada, da região Sul e de todo o Tocantins.

Em sua fala, Coronel Barbosa destacou a satisfação de estar em Alvorada, ressaltou a importância da união de lideranças e agradeceu o apoio recebido.

“É uma honra estar em Alvorada e poder olhar nos olhos de cada tocantinense que está aqui. Quero agradecer de coração aos alvoradenses, ao Capitão Lemos, ao ex-prefeito Wached, às lideranças, aos militares e a todos que nos receberam com tanto carinho. Essa união com o Léo Barbosa representa um compromisso com o Tocantins. Como candidato a deputado federal, quero levar para Brasília a voz do nosso Estado e trabalhar por mais segurança, saúde, educação, infraestrutura e oportunidades para a nossa gente”, enfatizou.

O deputado estadual Léo Barbosa também agradeceu a receptividade e o apoio recebido durante o encontro e destacou a importância da parceria.

“Quero agradecer a cada tocantinense que acredita no nosso trabalho e, de forma muito especial, a cada alvoradense que nos recebeu aqui hoje. Agradeço ao Capitão Lemos, ao ex-prefeito Wached, às lideranças, aos militares, aos amigos e a toda a comunidade que esteve presente. É uma alegria caminhar ao lado do Coronel Barbosa, um grande líder com serviço prestado em todo o Tocantins e um grande amigo. Essa união fortalece um projeto que tem como objetivo buscar mais desenvolvimento, recursos e oportunidades para Alvorada, para a região Sul e para todo o Tocantins”, afirmou.

Apoio das lideranças de Alvorada

Anfitrião da reunião, o Capitão Lemos reafirmou seu apoio à parceria e destacou a confiança nos dois nomes.

“O Coronel Barbosa e Léo Barbosa representam uma união que pode contribuir muito com o futuro do Tocantins. Alvorada abraça essa parceria e acredita na capacidade de trabalho dos dois”, destacou.

O ex-prefeito Wached também destacou a importância de fortalecer a representação política da região Sul e agradeceu a presença dos apoiadores.

“A região Sul precisa de representantes fortes, presentes e comprometidos. Essa união entre Coronel Barbosa e Léo Barbosa fortalece Alvorada e toda a nossa região. Agradeço a todos que participaram e demonstraram seu apoio”, disse.

O encontro terminou em clima de entusiasmo, com o espaço lotado e a participação de representantes de diferentes segmentos da sociedade, reforçando a articulação política de Coronel Barbosa, candidato a deputado federal, e Léo Barbosa na região Sul do Tocantins.

Agenda segue em Guaraí

Dando continuidade à agenda de compromissos, o Coronel Barbosa estará em Guaraí, nesta terça-feira, 18, para uma reunião marcada para as 19h, no Espetão de Ouro.

O encontro terá como objetivo ouvir lideranças e moradores, conhecer as principais demandas do município e apresentar propostas para o desenvolvimento do Tocantins.