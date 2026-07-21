Laurez Moreira anuncia Coronel Silva Neto, de Araguaína, como pré-candidato a vice e defende chapa baseada em “segurança, combate à corrupção e valorização do servidor público”

Da Redação

O presidente estadual do PSD, vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), anunciou nesta terça-feira, 21, o Coronel Silva Neto como pré-candidato a vice-governador. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, em Palmas, reunindo representantes da imprensa, lideranças políticas e apoiadores.

Ao apresentar o novo companheiro de chapa, Laurez afirmou que a escolha foi resultado de um processo de diálogo com a população e de análises sobre os principais desafios enfrentados pelo Estado. “Tenho andado por todo o Tocantins, ouvindo as pessoas e entendendo o que elas esperam de um novo governo. A saúde, combate à corrupção e segurança pública aparecem como as maiores preocupações dos tocantinenses. Foi pensando nesses desafios que procurei alguém preparado para caminhar ao meu lado”, afirmou.

Laurez Moreira destacou sua experiência administrativa, lembrando os investimentos realizados na saúde durante os dois mandatos como prefeito de Gurupi, quando foram construídas oito unidades de saúde, dois Centros de Atenção Psicossocial, a primeira Clínica da Mulher do Tocantins, um Centro de Especialidades Odontológicas, dentre outras melhorias. Segundo ele, a experiência demonstra que é possível ampliar o acesso aos serviços públicos com planejamento, boa gestão e aplicação correta dos recursos.

Ao justificar a escolha do vice, Laurez destacou a trajetória do Coronel Silva Neto, servidor concursado da Polícia Militar do Tocantins desde 1998, com quase três décadas dedicadas à segurança pública.

Ex-comandante-geral da PM, Silva Neto comandou unidades em diversas regiões do Estado, atuou em operações especiais, integrou a Força Nacional de Segurança Pública e exerceu a função de secretário-chefe da Casa Militar.

“O Coronel Silva Neto representa exatamente aquilo que queremos para o Tocantins. É um homem que construiu sua história servindo à população, conhece de perto a realidade do nosso Estado e chega para fortalecer nosso projeto”, finalizou.

O Coronel Silva Neto afirmou que a decisão de ingressar na vida pública nasceu de uma profunda reflexão sobre como continuar servindo à sociedade. “Minha missão sempre foi servir às pessoas. Quando percebi que esse ciclo na Polícia Militar estava chegando ao fim, passei a refletir sobre como poderia continuar contribuindo com o Tocantins. Depois de muita oração e conversa com minha família, aceitei o convite de Laurez Moreira por acreditar na sua trajetória, na transformação que promoveu em Gurupi e na sua capacidade de liderar um novo momento para o nosso Estado”, afirmou.

Ao encerrar o evento, Laurez afirmou que a composição da chapa representa a união entre experiência administrativa e uma trajetória consolidada no serviço público, defendendo que o Tocantins “precisa de experiência para transformar o Estado, e não de novos ciclos de instabilidade”.

A coletiva contou ainda com a participação do ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT), do presidente do Partido dos Trabalhadores no Tocantins, Nile William, do presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), André Caixeta, e do deputado estadual e pré -candidato Eduardo Mantoan (PSD).

*Mini biografia – Coronel Silva Neto*

Júlio Manoel da Silva Neto nasceu em 22 de novembro de 1970, em Maceió (AL). Servidor concursado da Polícia Militar do Tocantins desde 30 de janeiro de 1998, construiu uma carreira de quase três décadas marcada pela disciplina, liderança e compromisso com o serviço público.

Iniciou a carreira militar no Exército Brasileiro, comandou unidades da Polícia Militar em Palmas, Paraíso do Tocantins, Araguatins, Tocantinópolis, Porto Nacional e Araguaína. Também integrou a Força Nacional de Segurança Pública, participou de operações nacionais e exerceu a função de secretário-chefe da Casa Militar do Governo do Tocantins antes de assumir o posto de comandante-geral da Polícia Militar.

Ao longo da carreira, recebeu condecorações e homenagens pelo trabalho prestado à segurança pública e conquistou reconhecimento da população de diferentes regiões do Tocantins pela postura técnica, pelo diálogo e pelo compromisso com o serviço público.

Ao ingressar na vida pública, leva para o projeto liderado por Laurez Moreira uma trajetória baseada em três compromissos: fortalecimento da segurança pública, combate firme à corrupção e valorização do servidor público como instrumento para melhorar os serviços prestados à população.