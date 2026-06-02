Laurez Moreira participa da inauguração do prédio de expansão da Aleto e lembra a importância da Casa de Leis para o Tocantins

Da Redação

O pré -candidato ao Governo do Tocantins e vice-governador, Laurez Moreira (PSD), participou na tarde desta terça-feira, 2, da inauguração do prédio de expansão da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), e destacou a importância da Assembleia para o Tocantins.

“É uma alegria participar deste momento tão importante para a Assembleia Legislativa e para o nosso Estado. É aqui que acontecem os debates que ajudam a definir os rumos do Tocantins, sempre buscando atender aos interesses da nossa população”, afirmou ao lembrar do papel importante do deputado estadual na vida do povo tocantinense, por ele exercido por três mandatos.

O parlamentar ressaltou que a nova estrutura vai além da melhoria física: “Esta obra representa planejamento, visão de futuro e compromisso com a eficiência do serviço público. Uma Assembleia forte significa instituições mais fortes e mais capazes de atender às demandas da sociedade”, enalteceu.

O prédio leva o nome do deputado Raimundo Moreira, que teve seu nome eternizado na expansão da Casa. “Mais do que uma homenagem a um homem público, este é um reconhecimento ao legado de quem dedicou grande parte da sua vida ao Parlamento estadual. Raimundo Moreira ajudou a escrever capítulos importantes da história política do Tocantins”, disse Laurez.

Laurez encerrou sua fala parabenizando a Mesa Diretora, o presidente da Assembleia, deputado Amélio Cayres, e todos os parlamentares envolvidos na concretização do projeto. “Que esta nova estrutura contribua para que o Parlamento continue cumprindo sua missão de representar o povo tocantinense e ajudar a construir um Estado cada vez melhor”, completou.