Com emenda de Eduardo Gomes, obras da Barragem Taboca avançam em Formoso do Araguaia

A agenda no município incluiu ainda uma confraternização com lideranças locais e produtores da região. O evento contou com a participação do cantor Alexandre Pires, que possui ativos no setor de pecuária no Tocantins e estuda a expansão de seus negócios para a área agrícola no sul do estado. Durante o encontro, o senador participou de um momento musical ao lado do artista

Da Redação

O senador Eduardo Gomes (PL-TO), vice-presidente do Senado, vistoriou na terça-feira (3) as obras de recuperação do Eixo 1 da Barragem Taboca, localizada no Projeto de Irrigação Rio Formoso, em Formoso do Araguaia, na região sul do Tocantins.

O empreendimento conta com um aporte de R$ 33,3 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador, e visa ampliar a segurança hídrica e consolidar a infraestrutura de irrigação em um dos principais polos de produção agrícola do estado.

Parceria institucional e histórico do projeto

Durante a vistoria, que contou com a presença do prefeito Israel Kawe, do vice-prefeito Ronison Parente e de secretários de Estado, Gomes atribuiu o andamento dos trabalhos à cooperação com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a estrutura técnica do governo estadual. O parlamentar também fez menção ao histórico da proposta, citando a atuação do ex-senador João Ribeiro, falecido em 2013, nas articulações iniciais para a implantação da infraestrutura na região.

Segundo a prefeitura de Formoso do Araguaia, a conclusão desta etapa atende a uma demanda antiga dos produtores locais por estabilidade no fornecimento de água, fator essencial para a manutenção do calendário de safras e para a atração de novos investimentos privados ao município.

Outros investimentos no município

Paralelamente aos recursos da barragem, a assessoria do senador informou o direcionamento de R$ 15,4 milhões em emendas adicionais para o município. O montante está distribuído em contratos para a área da saúde, compra de maquinário pesado, pavimentação asfáltica com rede de drenagem, reforma da feira coberta e construção de um parque urbano.

A agenda no município incluiu ainda uma confraternização com lideranças locais e produtores da região. O evento contou com a participação do cantor Alexandre Pires, que possui ativos no setor de pecuária no Tocantins e estuda a expansão de seus negócios para a área agrícola no sul do estado.

Emendas parlamentares na execução de grandes projetos

O avanço das obras na Barragem Taboca reflete a centralidade das emendas parlamentares na execução de grandes projetos de infraestrutura nos municípios tocantinenses, especialmente no setor do agronegócio. A agenda também evidencia a estratégia de Eduardo Gomes em manter uma articulação direta e alinhada com o governo de Wanderlei Barbosa, assegurando espaço político e capilaridade nas bases eleitorais do interior do estado por meio da entrega de obras de forte impacto econômico regional.