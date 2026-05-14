Carlesse lança pré-candidatura ao Senado em Gurupi, reforça aliança com Laurez Moreira e diz: “Minhas certidões estão positivas”

Em evento no Clube da Caixa, ex-governador rebate questionamentos sobre elegibilidade e projeta atuação municipalista caso conquiste vaga no Congresso Nacional.

Por Wesley Silas

​GURUPI – O cenário político do Tocantins registrou uma movimentação estratégica nesta quinta-feira (14), em Gurupi. O ex-governador Mauro Carlesse (PSD) oficializou sua pré-candidatura ao Senado Federal durante reunião no Clube da Caixa. O evento consolidou uma aliança até então improvável com o atual vice-governador e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), antigo adversário político de Carlesse no município.

​O encontro reuniu lideranças expressivas do estado, incluindo o ex-governador Sandoval Cardoso (Podemos), os deputados estaduais Gutierres Torquato, Olintho Neto e Waldemar Júnior, além de prefeitos da região sul, como aliados da prefeita Josi Nunes (Gurupi), Paulo Antônio (Alvorada), Radilson Lima (Sandolândia) e prefeito de Peixe, Cezinha e o ex-prefeito de Peixe, José Augusto.

​Garantias jurídicas e trajetória

​Durante o evento, Carlesse foi enfático ao abordar as dúvidas levantadas por opositores acerca de sua situação jurídica. O pré-candidato assegurou que não há impedimentos para o registro de sua candidatura.

​”Minhas certidões estão todas positivas, não tenho processo, não tenho nada. Isso é coisa de campanha, as pessoas falam para desmotivar, mas a população sabe. Eu não estaria em uma campanha desta se tivesse algum problema, jamais”, afirmou Carlesse.

​Sobre o retorno à cidade onde iniciou sua vida pública — primeiro no Sindicato Rural e depois em disputas municipais — ele destacou que a experiência acumulada no Executivo e no Legislativo estadual é o pilar de sua nova jornada: “Eu aprendi muito como deputado, aprendi muito como governador e conheço os 139 municípios deste estado”.

​Da rivalidade à convergência política

​Um dos pontos centrais da articulação é a união com Laurez Moreira. Adversários diretos na eleição municipal de 2012, ambos agora dividem o mesmo palanque e legenda. Carlesse classificou a aproximação como um gesto de maturidade política voltado à administração estadual.

​”O Laurez é o homem que mais tem equilíbrio, é preparado. Eu não apoiaria e não estaria do lado de uma pessoa que não tivesse condições de administrar o Estado. Lá atrás ele era meu adversário, mas nunca foi meu inimigo. Passou a política, somos cidadãos do Tocantins e estamos juntos para fazer o melhor”, pontuou.

​União de forças

​A oficialização da pré-candidatura de Mauro Carlesse altera o xadrez político tocantinense ao unir forças que historicamente se confrontavam no sul do estado. Sob a ótica da ciência política, alianças baseadas em pragmatismo partidário — como a atual convergência no PSD — são comuns em anos eleitorais para garantir capilaridade regional e tempo de TV.

​A manutenção dessa coesão dependerá diretamente da capacidade dos pré-candidatos em converter a influência de suas bases municipais em um projeto de governo que atenda às demandas fiscais e sociais do Tocantins.

Confira a abertura do evento:

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