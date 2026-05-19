Laurez Moreira defende políticas públicas para descentralizar economia e gerar empregos no interior

Da Redação

O pré-candidato ao Governo do Tocantins e vice-governador do Estado, Laurez Moreira (PSD), defendeu a ampliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda no interior do estado. A manifestação ocorre após dados do Caged, apontarem que Palmas concentrou 41,2% dos empregos formais criados no Tocantins no primeiro trimestre do ano, cenário que, segundo Laurez Moreira, reforça a necessidade de fazer o crescimento econômico chegar também aos demais municípios.

“O Tocantins é muito grande. Somos 139 municípios, e o desenvolvimento precisa chegar a todas as regiões. Palmas tem um papel importante como capital e polo econômico, mas o interior também precisa de oportunidades, de empresas, de emprego e de renda. Está faltando uma política pública mais forte para descentralizar a economia e fazer o Tocantins crescer por inteiro”, afirmou Laurez.

Segundo o pré-candidato, mais de 1,2 milhão de tocantinenses vivem fora da capital, em municípios que precisam de infraestrutura, apoio ao setor produtivo, qualificação profissional e um ambiente mais favorável à atração de investimentos. Laurez também citou sinais de alerta para a economia estadual, como a queda do Tocantins no ranking de competitividade e a retração da produção industrial, apontadas em levantamentos recentes divulgados pela imprensa, e defendeu planejamento para fortalecer a confiança de empresários, produtores rurais e trabalhadores.

“Desenvolvimento regional se faz com estrada decente, escola boa, saúde funcionando, crédito acessível, impostos justos, incentivo a quem empreende e qualificação para os trabalhadores do campo e da cidade. É assim que a gente leva empresas para o interior, fortalece os municípios e cria oportunidade perto de onde as pessoas vivem. É momento de olhar para todas as regiões do Tocantins e fazer os investimentos e oportunidades chegarem a todos”, concluiu.