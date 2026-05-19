Eduardo Fortes consolida dobradinhas com Fábio Vaz e Luana Nunes na região sul do Tocantins

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) oficializou alianças políticas estratégicas na região sul do Tocantins voltadas para o próximo pleito eleitoral. Em Gurupi, o parlamentar fechou dobradinha com a médica Luana Nunes (União Brasil), filha da prefeita Josi Nunes. Paralelamente, na região de Palmeirópolis, Fortes firmou acordo com o ex-secretário estadual de Educação e ex-prefeito do município, Fábio Vaz (Republicanos). As articulações entre Vaz e Fortes foram consolidadas nesta segunda-feira, 18, durante agenda pública na região, ocasião em que ele recebeu apoio do vereador de Gurupi, Walter Coelho (Republicanos).

Alianças em Gurupi e Palmeirópolis

A aproximação entre as lideranças redefine o cenário de forças no sul do estado. Em Gurupi, principal polo socioeconômico da região, a parceria entre Eduardo Fortes e Luana Nunes une o capital político do deputado estadual à base da atual gestão municipal.

A aliança com Fábio Vaz reforça a composição interna do Republicanos. Vaz, que cumpre agenda na região de Gurupi para expandir suas bases decorrentes de sua trajetória na gestão pública e na área educacional, também recebeu formalmente o apoio do vereador de Gurupi, Walter Coelho (Republicanos).

Agenda institucional e projetos sociais

Durante a movimentação política em Gurupi, Fábio Vaz visitou o gabinete do vereador Walter Coelho na Câmara Municipal e, em seguida, conheceu iniciativas coordenadas por Eduardo Fortes no município.

A agenda incluiu uma visita à Casa de Apoio Nova Esperança, estrutura voltada ao acolhimento de pacientes em tratamento de saúde na cidade, onde os parlamentares conversaram com a equipe técnica e usuários. Na sequência, a comitiva vistoriou hortas comunitárias locais, projeto voltado ao incentivo da agricultura familiar e ao abastecimento de famílias em vulnerabilidade social. Segundo Fortes, o objetivo de apresentar as iniciativas foi demonstrar o impacto prático de ações integradas entre o Legislativo e as demandas comunitárias.

Impacto e cenário político

As movimentações sinalizam um movimento de centralização das candidaturas majoritárias e proporcionais no sul do Tocantins, área considerada estratégica pelo volume de eleitores. A costura de acordos pluripartidários, como a junção de forças entre Republicanos e União Brasil no plano local, indica uma tentativa de blindagem regional contra candidaturas concorrentes, ao mesmo tempo em que testa a transferência de votos de lideranças tradicionais da região para novos nomes na disputa federal e estadual.