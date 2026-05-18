Prefeito e ex-prefeito de Peixe surpreendem cenário ao anunciarem apoio conjunto a Gutierres Torquato

Por Wesley Silas

O prefeito de Peixe, Cezinha, e o ex-prefeito José Augusto anunciaram, neste fim de semana, apoio à pré-candidatura de Gutierres Torquato no município. O alinhamento das duas lideranças locais, que historicamente atuavam em campos políticos opostos e já se enfrentaram em eleições municipais anteriores, fundamenta-se na atuação parlamentar de Torquato e no envio de emendas orçamentárias para a cidade. O desafio agora é convencer os eleitores de ambos os lados a apoiarem o mesmo projeto político.

Aproximação surpreendente de grupos rivais

A convergência entre Cezinha e José Augusto modificou a dinâmica política de Peixe devido ao histórico de rivalidade entre seus respectivos grupos. Adversários em pleitos anteriores, os dois gestores decidiram superar as divergências locais para unificar suas bases de apoio em torno do mesmo nome para a disputa eleitoral, gerando repercussão na região sul do estado.

Alocação de recursos e parcerias

O apoio anunciado está vinculado ao volume de investimentos destinados pelo deputado estadual ao município. Entre os integrantes da Assembleia Legislativa do Tocantins, Gutierres Torquato foi o parlamentar que direcionou o maior montante de recursos financeiros para Peixe.

Além das emendas orçamentárias diretas, as lideranças destacaram a execução de serviços de saúde na localidade, como a realização de consultas e cirurgias de catarata e pterígio promovidas por meio do programa Enxerga Tocantins, executado pelo Instituto Gratidão Tocantins.

Para obter êxito, os gestores precisarão superar os seguintes pontos:

Mitigação da rejeição mútua: Convencer eleitores radicais de ambos os lados a apoiarem o mesmo projeto político.

Dissociação de incoerência: Demonstrar que a união atual se baseia em propósitos administrativos e não em conveniência estritamente eleitoral.

Uniformização do discurso: Alinhar a militância de duas frentes que antes competiam entre si para que atuem de forma coordenada na campanha.

Capital político

A união de duas forças políticas historicamente antagônicas em Peixe demonstra uma estratégia de centralização de capital político em torno de Gutierres Torquato. Ao atrair simultaneamente a atual administração e a principal vertente de oposição tradicional do município, a pré-candidatura de Torquato neutraliza a polarização local e estabelece uma coalizão com potencial de reduzir a fragmentação do eleitorado, consolidando uma base de sustentação expressiva para o pleito.