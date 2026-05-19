Presidente da Câmara diz que poder financeiro externo ameaça representatividade política de Gurupi

Por Wesley Silas

GURUPI — Os pré-candidatos a cargos eletivos majoritários e proporcionais baseados em Gurupi enfrentam o desafio estratégico de expandir suas bases para outros municípios do Tocantins. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que Gurupi detém isoladamente 5,19% do eleitorado apto do estado, proporção equivalente a um eleitor a cada vinte totais. O cenário exige que lideranças locais busquem votos fora de seu domicílio principal para viabilizar suas candidaturas, concorrendo diretamente com colégios eleitorais de maior densidade, como Palmas, que concentra 17,73%, e Araguaína, com 10,16%. O interior do estado, que reúne os demais 136 municípios, responde por 66,76% do eleitorado tocantinense.

Desafios financeiros e concorrência externa

Durante evento com jornalistas na Câmara Municipal, o presidente da Casa, Ivanilson Marinho (PL), avaliou as dificuldades das campanhas regionais diante da inserção de candidatos de outras localidades no município. Segundo o parlamentar, o volume financeiro empregado por concorrentes externos compromete a igualdade da disputa na região Sul.

“É uma campanha totalmente atípica. O volume financeiro que estão apresentando aí é impossível de quem quer representar sua cidade entrar nessa disputa. Os valores que candidatos de fora estão oferecendo assustam, estão muito acima do limite do que a Justiça Eleitoral estabelece como fundo eleitoral”, declarou Ivanilson. O vereador defendeu o voto em nomes locais para garantir o direcionamento de emendas parlamentares futuras para a própria região.

Transparência e prestação de contas

Como medida para contrapor a influência econômica externa, o presidente do Legislativo anunciou que a Câmara Municipal disponibilizará em seu portal oficial a ferramenta “Emendódromo”. A plataforma digital permitirá aos cidadãos realizar o comparativo dos recursos financeiros e emendas parlamentares efetivamente destinados a Gurupi e aos municípios da região Sul do Tocantins por cada representante público.

Coesão regional

A distribuição do eleitorado tocantinense evidencia a dependência mútua entre os grandes centros urbanos e a pulverização de votos no interior. Embora o interior detenha a maioria estatística (66,76%), a fragmentação geográfica e a influência secular de chefias políticas locais elevam o custo operacional e logístico das campanhas. Para os municípios da região Sul e Sudeste, a falta de coesão regional e a dispersão de votos em candidatos de fora reduzem a representação direta nas esferas estadual e federal, transferindo o eixo de decisões orçamentárias prioritariamente para o Norte e para a Capital.