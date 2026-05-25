Dorinha reúne prefeitos de Formoso e Lagoa da Confusão e consolida palanque

Gestores ressaltam apoio concreto para as cidades e capacidade técnica da senadora, pré-candidata a governadora

Da Redação

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) deu mais um passo no processo de consolidação da sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins ao reunir, neste fim de semana, duas importantes forças políticas do estado. O encontro aconteceu na casa do prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Kawê (PSB), e contou com a presença do prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Lagoense (União Brasil), além de vereadores e lideranças da região.

Reconhecida pela atuação municipalista e pela proximidade com os prefeitos tocantinenses, Dorinha vem ampliando sua base de apoio a partir de investimentos concretos nos municípios. Em Formoso do Araguaia, a senadora já destinou mais de R$ 20 milhões em recursos para áreas como saúde, educação, infraestrutura e aquisição de maquinários. Já em Lagoa da Confusão, os investimentos ultrapassam R$ 36 milhões, garantindo obras, melhorias e fortalecimento dos serviços públicos.

O prefeito Israel Kawê destacou que o apoio à senadora é resultado dos investimentos e da presença constante do mandato em Formoso do Araguaia. “Formoso do Araguaia tem a honra de apoiar a Professora Dorinha porque ela tem demonstrado afinidade com o nosso município, colocando obras, maquinários e recursos para a saúde e educação. Por todos os cantos de Formoso tem obras da senadora Dorinha”, declarou.

Já o prefeito Thiago Lagoense ressaltou a experiência administrativa e a capacidade de gestão da senadora. “O Tocantins precisa de uma gestora competente, que saiba resolver os problemas. Nós apoiamos a senadora porque ela tem serviço prestado em Lagoa da Confusão”, afirmou.

A senadora agradeceu o apoio das lideranças e destacou o compromisso construído ao longo dos anos com os municípios tocantinenses. “Eu trabalho muito por esse estado. Obrigada a cada um de vocês pelo carinho, respeito e apoio. Meu compromisso é continuar ajudando os municípios e melhorando a vida da população”, afirmou Dorinha.