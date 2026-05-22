Laurez Moreira participa da XXV Expoagro de Divinópolis e valoriza tradições do interior tocantinense

Por Redação

O pré-candidato ao Governo do Tocantins e vice-governador, Laurez Moreira (PSD), participou na noite desta quinta-feira, 21, da XXV Expoagro de Divinópolis do Tocantins. O evento reuniu produtores rurais, lideranças políticas, empresários e moradores da região em uma celebração das tradições do interior e da força do agronegócio tocantinense.

Laurez Moreira enalteceu a importância das exposições agropecuárias para a economia dos municípios e para a valorização da cultura do homem do campo. “Cada exposição agropecuária representa muito mais do que negócios. É o encontro das famílias, dos produtores, dos trabalhadores rurais e das pessoas que acreditam no potencial do nosso Estado. O Tocantins tem raízes fortes no campo e precisamos valorizar cada vez mais as tradições do interior”, afirmou.

Laurez também ressaltou a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do Estado, geração de empregos e fortalecimento dos municípios.