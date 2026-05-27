Solidariedade em Palmas: 6º Leilão Direito de Viver capta recursos para expansão do Hospital de Amor

Evento beneficente ocorre neste sábado (30) com almoço e transmissão ao vivo; arrecadação apoia obras da estrutura oncológica de 40 mil m² no Tocantins. Da Redação

Neste sábado, 30 de maio, Palmas sedia o 6º Leilão Direito de Viver, iniciativa voltada a captar recursos para a continuidade das obras do Hospital de Amor Tocantins. O evento começa às 10h na Terra Próspera Leilões (Sindicato Rural de Palmas) e conta com a organização dos Voluntários do Hospital de Amor (Palmas para a Vida), em parceria com a Aprosoja, Novilho Precoce e diversos apoiadores regionais.

Os ingressos para o evento custam R$ 100,00 (com entrada gratuita para crianças de até 12 anos) e dão direito a almoço com churrasco completo oferecido pela Arena Mr. Bull, além de caldos, petiscos e sobremesas ao longo do dia. Para as famílias, a organização estruturou um “Espaço Kids” com monitores e brinquedos, permitindo que os pais participem ativamente dos lances de animais, produtos e serviços doados por empresas e produtores locais. Quem não puder comparecer presencialmente terá a opção de acompanhar a transmissão ao vivo e dar lances por meio do Canal da Agropec Leilões.

Os ingressos e pontos de apoio para doações estão disponíveis na sede da associação Palmas para a Vida (localizada no próprio Hospital de Amor Tocantins), no Despachante Mais, na Aprosoja e na Bonanza Country.

Expansão da infraestrutura no Tocantins

Atualmente, a estrutura física do Hospital de Amor Tocantins (localizado na Quadra 1101 Sul, Avenida LO 27, em Palmas) conta com 14 mil m² de área construída e outros 8 mil m² em andamento, de um projeto global planejado para atingir 40 mil m².

Desde o início de suas operações em 2021, a unidade realiza exames preventivos gratuitos de rastreamento para câncer de mama e de colo de útero, além de acompanhamento quimioterápico para pacientes que realizam tratamento na matriz em Barretos (SP). A expansão física permitirá a ampliação gradativa de exames e tratamentos de alta complexidade no próprio estado.

O papel da filantropia na oncologia pública

A mobilização da sociedade civil por meio de leilões beneficentes evidencia um gargalo histórico no financiamento da saúde pública de alta complexidade no Brasil. Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) garanta o tratamento oncológico universal, a defasagem crônica na tabela de repasses federais — que frequentemente cobre apenas uma fração do custo real de terapias modernas — faz com que instituições filantrópicas de excelência dependam diretamente de doações para manter suas operações e expandir instalações.