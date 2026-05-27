Primeira reitora eleita do IFTO toma posse em cerimônia marcada pela representatividade feminina

Cerimônia realizada em Brasília reuniu representantes da comunidade acadêmica e simbolizou um momento histórico para a instituição

Por Redação

A professora Paula Karini Amorim tomou posse, na última terça-feira, 26 de maio, como reitora do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) para o mandato 2026-2030, tornando-se a primeira mulher eleita a comandar a instituição. A cerimônia foi realizada em Brasília (DF), promovida pelo Ministério da Educação (MEC), e reuniu gestores de instituições federais de ensino superior e da Rede Federal.

Além da nova reitora do IFTO, durante a solenidade, foram empossados gestores de mais sete instituições federais de ensino. “Reitores e reitoras, parabéns pelo momento histórico que vocês vivem! Isso lhes dá enormes responsabilidades. A educação pública e gratuita brasileira tem um futuro promissor. Espero que todos nós estejamos à altura desse desafio e dessa bênção de viver este momento histórico”, pontuou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

“Que esse espaço de liderança represente a abertura de novos caminhos para outras mulheres. Que elas possam sonhar, ocupar, liderar e transformar. Que possamos seguir juntos, unidos, fortalecendo a nossa instituição, honrando a missão da Rede Federal e defendendo a educação pública, cada vez mais humana, democrática, inclusiva e transformadora”, destacou a reitora do IFTO, Paula Karini Amorim.

Acompanhada por representantes da comunidade acadêmica do IFTO, a reitora ressaltou ainda o compromisso com uma gestão democrática, coletiva e voltada ao fortalecimento da educação pública, profissional e tecnológica no Tocantins. A comitiva do IFTO contou com a presença de estudantes, docentes, técnicos administrativos em educação (TAEs), gestores e representantes dos campi da instituição. Entre os destaques esteve a participação da aluna Amanda, representando os alunos do IFTO durante a cerimônia.