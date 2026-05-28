Governo do Tocantins instala Conselhos das Regiões Metropolitanas de Palmas e Gurupi

Colegiados reúnem gestores e representantes regionais para fortalecer o diálogo, a integração e o planejamento metropolitano

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, realizou nessa terça-feira, 26, reuniões virtuais para instalação dos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas de Palmas e Gurupi, que têm como finalidade discutir prioridades regionais, planejamento integrado, funções públicas de interesse comum e ações estratégicas.



O primeiro encontro oficializou o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Palmas, com o registro da composição inicial do colegiado e posse aos membros titulares e suplentes designados pelo Ato nº 1.750, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 13 de abril deste ano.

A reunião também debateu temas relacionados à organização do colegiado, como a eleição da vice-presidência, sendo eleito por unanimidade o secretário-executivo de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, Clayzer Duarte. Os participantes ainda aprovaram a minuta do Regimento Interno e apresentaram o calendário anual de reuniões ordinárias.

“Esse é um passo importante para consolidar a governança metropolitana no Tocantins. A orientação do governador Wanderlei Barbosa é construir soluções conjuntas, ouvir os gestores e fortalecer a integração regional para atender melhor a população”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, André Gomes.

Gurupi

Na segunda reunião, foi instalado o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Gurupi. O encontro foi marcado pelo alinhamento de ações voltadas à governança regional e à cooperação entre os municípios da região sul do estado.

Texto: Ester Dutra/Governo do Tocantins