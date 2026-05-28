Na abertura da Festa do Vaqueiro, Eduardo Gomes destaca repasse de R$ 7 milhões para Brejinho de Nazaré

por Redação

O senador Eduardo Gomes (PL-TO), vice-presidente do Senado, participou nesta quarta-feira (28) da abertura da 43ª Festa do Vaqueiro de Brejinho de Nazaré. Recebido pelo prefeito Dr. Murilo Morais e por lideranças locais, o parlamentar aproveitou o evento cultural para prestar contas de seu mandato, destacando a destinação de cerca de R$ 7 milhões em emendas parlamentares para as áreas de saúde, infraestrutura e gestão pública no município.

Alocação de recursos e parcerias locais

Os recursos viabilizados pelo senador foram aplicados no fortalecimento dos serviços públicos e em obras estruturais na cidade ao longo do atual mandato. Durante o evento, Gomes reafirmou o compromisso de manter o direcionamento de verbas federais para apoiar a administração municipal e valorizar as atividades do setor rural.

O prefeito Dr. Murilo Morais ressaltou a importância do apoio orçamentário federal para a manutenção dos serviços básicos e para a realização do evento, que é um dos principais motores econômicos e culturais do município.

Importância do evento para o setor agropecuário

A Festa do Vaqueiro é um evento consolidado no calendário da região central do estado. Além do caráter festivo e da preservação das tradições sertanejas, o encontro reúne produtores rurais e trabalhadores do setor agropecuário, promovendo o debate sobre as demandas da categoria e movimentando a economia local por meio do comércio e do turismo regional.

Consolidação nas bases eleitorais

O movimento de Eduardo Gomes em Brejinho de Nazaré reflete a estratégia do parlamentar de consolidar suas bases eleitorais no interior do Tocantins por meio da associação direta entre repasses orçamentários e eventos de grande apelo popular. Em um cenário político onde a liberação de emendas é o principal motor de governabilidade e apoio municipalista, a presença física do senador em festividades tradicionais serve como prestação de contas prática, estreitando laços com prefeitos e lideranças locais em um momento estratégico para a manutenção de sua influência política no estado.