Laurez Moreira e Mauro Carlesse reúnem-se com presidente da Pado para discutir investimentos no Tocantins

Da Redação

O vice-governador e pré-candidato ao governo do Tocantins, Laurez Moreira, e o ex-governador e pré-candidato ao Senado, Mauro Carlesse, reuniram-se nesta sexta-feira (22), em Gurupi, com o empresário Alfons Gardemann, presidente e principal sócio da Pado. O encontro, que contou com a presença de deputados, vereadores e líderes empresariais locais, teve como objetivo apresentar as potencialidades logísticas e econômicas do estado para atrair novos investimentos privados e fomentar a geração de emprego e renda.

Potencial logístico e atração de indústrias

Durante a reunião, foram apresentados indicadores do agronegócio, da malha logística e de setores estratégicos das diferentes regiões tocantinenses. Laurez Moreira destacou a localização geográfica do estado como um diferencial competitivo para o setor industrial e defendeu a necessidade de uma articulação política fundamentada nas realidades locais para consolidar a atração de grandes empresas.

Segundo Moreira, o pleno desenvolvimento regional depende do conhecimento técnico sobre as demandas e capacidades de cada um dos 139 municípios do estado, permitindo que o potencial produtivo seja transformado em oportunidades de trabalho para a população.

Diálogo com o setor metalúrgico

A comitiva liderada por Alfons Gardemann, cuja empresa é uma das principais referências no setor de segurança e metalurgia do país, conheceu os cenários de expansão econômica propostos pelas lideranças políticas. Ao término da agenda, o empresário paranaense sinalizou positivamente em relação às informações econômicas apresentadas e às viabilidades de investimentos futuros no Tocantins.

Industrialização e descentralização econômica

O encontro em Gurupi reflete o movimento estratégico dos pré-candidatos em alinhar o discurso eleitoral às demandas latentes por industrialização e descentralização econômica no Tocantins. Ao associarem suas imagens a um dos principais nomes da indústria nacional, as lideranças buscam sinalizar ao eleitorado e ao mercado produtivo uma agenda de estabilidade e abertura econômica, em um momento em que a geração de empregos formais se consolida como um dos temas centrais do debate político do estado.