Coronel Márcio Barbosa consolida força da direita no Sudeste e amplia articulações rumo à Câmara Federal

Ex-comandante-geral da PM do Tocantins fortalece pré-candidatura no grupo do governador Wanderlei Barbosa a deputado federal durante agenda estratégica em Dianópolis

Da Redação

O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins e pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, Márcio Barbosa, cumpriu uma intensa agenda política em Dianópolis, no Sudeste do Estado, nesta segunda e terça-feira, onde foi recebido por lideranças políticas, empresários, representantes do agronegócio, apoiadores e militares que declararam apoio ao projeto político liderado pelo coronel

Com discurso alinhado à direita conservadora e defensor de pautas ligadas à segurança pública, fortalecimento do agronegócio, valorização das forças policiais e desenvolvimento econômico, Coronel Barbosa também reafirmou apoio ao projeto político da senadora Professora Dorinha Seabra para o Governo do Tocantins.

A mobilização em Dianópolis foi articulada pelo vereador Capitão Ailton, também policial militar e integrante do PP e pelo Subtenente e presidente da Associação dos Militares da Região de Dianópolis (Asmird), Edmilson, reunindo diferentes segmentos da comunidade em encontros que reforçaram a expansão da pré-campanha de Barbosa na região Sudeste.

Durante a passagem pela cidade, Coronel Barbosa participou de reuniões com lideranças políticas, representantes do setor produtivo, empresários e membros das forças de segurança. Uma das principais reuniões ocorreu na sede da Asmird, reunindo apoiadores e lideranças locais que demonstraram alinhamento com o projeto político defendido pelo pré-candidato.

A agenda também incluiu encontros com empresários locais, além de visita ao Clube de Tiro CCT3, acompanhado pelo subtenente Duarte. Segundo Barbosa, o objetivo tem sido ampliar o diálogo com os diversos setores da sociedade tocantinense. “Estamos percorrendo o Tocantins conversando com lideranças e com pessoas que acreditam no nosso projeto. O Sul e o Sudeste têm demonstrado uma receptividade muito positiva, e em Dianópolis encontramos um grupo forte, comprometido e disposto a caminhar conosco. Esse é um projeto coletivo, de propostas e com propósito de fazermos juntos uma política que traga resultados para o cidadão tocantinense”, destacou.

O vereador Capitão Ailton ressaltou a importância da presença do pré-candidato na região e destacou o fortalecimento do grupo político no Sudeste tocantinense. “Receber o Coronel Márcio Barbosa em Dianópolis é motivo de satisfação para todos nós que acreditamos em uma política séria, comprometida e voltada para resultados. Ele deixou sua marca na segurança pública do Tocantins e agora se coloca à disposição da população para representar cada tocantinense em Brasília. Ao lado de vários companheiros, estamos unidos nesse projeto porque acreditamos na capacidade, na seriedade e no compromisso do coronel com o nosso Tocantins”, afirmou.

Nesta quarta-feira, a agenda segue para Taguatinga, além de visitas programadas para Arraias, Combinado, Aurora e Nova Alegre, dando continuidade à série de encontros que o pré-candidato vem realizando em diferentes regiões do Estado.

Legado na Segurança Pública

Ao falar sobre sua trajetória, Coronel Barbosa destacou os avanços alcançados durante sua gestão à frente do comando-geral da Polícia Militar do Tocantins, período em que ganhou projeção estadual pelo fortalecimento das ações de segurança pública.

Entre as principais iniciativas citadas estão a criação da Patrulha Rural, voltada à proteção do agronegócio e das propriedades rurais, o combate ao crime organizado e o fortalecimento da estrutura operacional da corporação. Segundo ele, sua gestão priorizou três pilares: valorização do efetivo, qualificação profissional e investimentos em logística. Barbosa também ressaltou operações de combate ao narcotráfico e ações contra o chamado “novo cangaço”, apontando que o Tocantins está há anos sem registros desse tipo de ocorrência.

“O meu objetivo quando assumi o comando nunca foi disputar cargo político. Meu foco era deixar um legado para a Polícia Militar e para o Tocantins e isso foi possível, graças a Deus e à confiança dos colegas e da comunidade que sempre acreditou em nosso trabalho. E foi esse trabalho desenvolvido que acabou me conduzindo naturalmente para esse novo desafio e aqui coloco meu nome à disposição com o mesmo propósito: trabalhar com responsabilidade, seriedade e trazer resultados para a sociedade”, afirmou.

O que o levou para a política

Coronel Barbosa afirma que a entrada na política surgiu a partir do reconhecimento popular e da aproximação com lideranças nacionais e estaduais que passaram a incentivá-lo a disputar uma vaga no Congresso Nacional. Entre os nomes citados pelo pré-candidato estão o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o deputado federal Capitão Derrite, o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do empresário Edson Reis, pai da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Com discurso voltado à segurança pública, fortalecimento do agronegócio, apoio ao esporte e ações sociais, o pré-candidato defende uma atuação política voltada à busca de investimentos e fortalecimento das políticas públicas para o Tocantins. Ele também destacou que pretende utilizar sua experiência administrativa e operacional adquirida ao longo de mais de 30 anos na Polícia Militar para contribuir no debate nacional e fortalecer políticas públicas voltadas à segurança e ao desenvolvimento regional.

Perfil e trajetória

Filho de militar, Coronel Barbosa ingressou na Polícia Militar há três décadas e construiu carreira dentro da corporação até alcançar o posto mais alto da instituição: o comando-geral da PM tocantinense.

Aliados o definem como um líder de perfil técnico, disciplinado e próximo da tropa. Durante sua gestão, consolidou forte relação com militares, lideranças comunitárias e representantes do setor produtivo. Na política, busca se apresentar como um nome ligado à defesa da segurança pública, da valorização das forças policiais, dos princípios conservadores e do desenvolvimento econômico do Estado.

“Sou um sonhador que entrou para a Polícia Militar querendo apenas ser um bom policial. Deus me deu a oportunidade de chegar ao comando-geral e agora tenho a missão de continuar contribuindo com o Tocantins em outra frente. Meu nome está à disposição e vamos trabalhar juntos por um Tocantins cada vez melhor”, declarou.

Com uma pré-campanha em expansão, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Tocantins, Coronel Márcio Barbosa segue ampliando alianças e fortalecendo sua base política com o discurso de compromisso, segurança, valorização da família, liberdade econômica e desenvolvimento para o Estado.