Irajá discute articulação entre PSD, PT, PSB e PDT para chapas majoritárias no Tocantins

Por Wesley Silas

O senador Irajá Abreu (PSD) confirmou ao Portal Atitude as primeiras negociações formais para a construção de uma coligação majoritária de oposição no Tocantins, envolvendo o PSD, PT, PSB e PDT. O movimento ganhou tração após uma reunião em Brasília com a Executiva Nacional do PT, com foco na definição dos nomes que disputarão o Palácio Araguaia e a vaga ao Senado.

A articulação em Brasília

A reaproximação dos blocos partidários foi sinalizada publicamente após encontro que reuniu o senador Irajá, o vice-governador e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e os dirigentes petistas locais Nile William e Ayrton Lopes.

De acordo com Irajá, a pauta central da reunião foi o alinhamento de apoios estratégicos e a viabilidade técnica de uma composição de centro-esquerda. O grupo tenta consolidar uma frente ampla para fazer frente ao atual bloco governista.

O senador Irajá não pediu segredo para divulgação do questionamento feito pelo Portal AtitudeTO via WhatsApp, por isso postamos o Print da conversa.



Resistências e indicações locais

Apesar do avanço nas conversas de cúpula, a consolidação da aliança enfrenta divergências internas severas no diretório estadual do Partido dos Trabalhadores:

Critério de Aval: Lideranças do PT no Tocantins sinalizam que qualquer decisão definitiva passará pelo crivo direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nomes na Disputa: A prioridade do PT local é garantir o nome do ex-deputado Paulo Mourão em uma das vagas da chapa majoritária (governo ou Senado).

O Fator Carlesse: O principal ponto de fricção na mesa de negociações é a resistência de setores petistas à inclusão do ex-governador Mauro Carlesse na disputa pela vaga ao Senado, o que emperra o fechamento do acordo.

Cenário político e desdobramentos

A movimentação antecipa o xadrez eleitoral e expõe o pragmatismo das legendas no Tocantins. A tentativa de unificar siglas como o PSD e o PT exige conciliar interesses de grupos que historicamente ocuparam espectros opostos no estado. O sucesso da federação e dos apoios dependerá da capacidade dos articuladores em mitigar as rejeições aos nomes propostos para o Senado, sob o risco de fragmentação da oposição antes do início oficial da campanha.