Podemos anuncia pré-candidatura de Ronaldo Dimas ao Senado e declara preferência pela candidatura da Professora Dorinha ao Governo do Estado

Da Redação

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, juntamente com o presidente da comissão provisória do partido no Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, anunciaram a pré-candidatura de Ronaldo Dimas ao Senado Federal.

A declaração ocorreu após reunião realizada na última teça-feira, 26, em Brasília, com a presidente nacional da sigla, seguida de um almoço com a senadora Professora Dorinha, na quarta-feira, 27.

A agenda reforçou o alinhamento do Podemos em torno da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Estado. De acordo com Eduardo Siqueira Campos, o partido seguirá unido na construção de um projeto político voltado ao desenvolvimento do Tocantins e ao fortalecimento da representação tocantinense em Brasília.

“Ronaldo Dimas reúne experiência, capacidade de gestão e um histórico de trabalho reconhecido pela população tocantinense. É um nome preparado para representar o Tocantins no Senado”, afirmou Eduardo Siqueira Campos.

Ronaldo Dimas foi deputado federal entre 2003 e 2007 e prefeito de Araguaína por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2020. Em 2025, também atuou como secretário de Planejamento Urbano de Palmas.

Ao final da reunião, também ficou acordado o apoio da presidente nacional do partido à pré-candidatura do professor Wanderlei Luxemburgo ao Senado Federal. O pré-candidato terá liberdade para definir seu posicionamento pessoal em relação à disputa pelo Governo do Estado, mesmo com a decisão do Podemos de caminhar com a candidatura majoritária da senadora Professora Dorinha.