Novas instalações do Sesc são inauguradas em Gurupi com foco na educação infantil e cultural

Por Wesley Silas

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio-TO), Itelvino Pisoni, acompanhado de sua diretoria e do presidente eleito da entidade, Domingos Tavares, entregou nesta quinta-feira (28) as obras de reforma e ampliação do Sesc Parque Primavera, localizado na região sul de Gurupi. A agenda institucional do dia prevê, ainda para o período noturno, a inauguração do Cine Teatro Sesc, localizado no Centro de Atividades da cidade, com a apresentação do espetáculo “O Melhor dos Melhores”, da companhia de teatro Os Melhores do Mundo.

Foco na Primeira Infância

A reestruturação do Sesc Parque Primavera prioriza o atendimento à educação e o acolhimento de crianças. O espaço físico da unidade passou a contar com salas de aula adaptadas, biblioteca voltada ao público infantil e infantojuvenil, além de uma quadra esportiva destinada a atividades motoras e recreativas.

O atual presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni, explicou a transição da finalidade histórica do prédio. “Quem conhecia isso aqui alguns anos atrás era uma simples escola que foi construída para alfabetizar adultos. Diante da necessidade que nós temos hoje, o que cumpriu o papel do Sesc para alfabetizar o adulto foi importante, mas cumpriu com a finalidade, e agora nós estamos em outra etapa. Agora nós estamos atendendo a primeira infância, a criança”, pontuou. Pisoni destacou ainda o compromisso com a classe trabalhadora: “Para nós aqui sempre foi e será uma alegria atender essas crianças, principalmente os filhos do trabalhador e da trabalhadora do comércio que não têm condições de pagar uma escola de qualidade”.

Metas da Nova Gestão

Domingos Tavares, atual vice-presidente e que assumirá a presidência da Fecomércio nos próximos dias, reforçou a importância da ampliação das atividades e o benefício direto para a comunidade local. “Para a nossa cidade de Gurupi é um avanço, a sociedade é quem vai ganhar com isso, porque vamos ter crianças com condições de aprendizado muito melhor e de estadia também aqui durante o tempo que passar, bem mais confortável”, afirmou Tavares.

O presidente eleito ressaltou que o público-alvo prioritário das ações continua sendo os comerciários. “O objetivo do Sesc, assim como do Senac, é atender primeiramente a família do comerciário. Os funcionários do comércio são prioridades. Eles estão sendo atendidos com o modelo de escola particular e com o custo, pelo menos nesta unidade, quase custo zero”, declarou.

Pilares do Atendimento Infantil

Os serviços prestados na unidade reformada estão estruturados em duas frentes de atuação:

Educação Infantil: Atendimento voltado para a primeira infância por meio de turmas regulamentadas. A linha pedagógica adota o brincar como ferramenta de aprendizado e busca estimular a autonomia e o protagonismo dos estudantes desde o início do período de socialização.

Projeto Criar Sesc (Contraturno Escolar): Programa voltado para estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das redes pública e privada. As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, englobando apoio pedagógico, oficinas de artes, leitura e atividades direcionadas ao pensamento crítico, consumo consciente e desenvolvimento sustentável.

A entrega simultânea de uma ala educacional e de um equipamento cultural, como o Cine Teatro, reflete o encerramento de um ciclo de gestão focado na infraestrutura institucional e impõe à próxima administração o desafio de manter a sustentabilidade financeira e a gratuidade subsidiada desses serviços diante do cenário econômico local.