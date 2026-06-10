Fernando de Jesus toma posse como vereador em Araguaína no lugar de Marcos Duarte, durante sessão com audiência pública sobre obesidade

Novo parlamentar assume vaga após licença de Marcos Duarte; na mesma Sessão que aconteceu um debate que reuniu especialistas e entidades de saúde para discutir prevenção e tratamento da obesidade

Da Redação

Nesta terça-feira, 9, em sessão ordinária na Câmara Municipal de Araguaína, tomou posse Fernando de Jesus, de 37 anos, que passa a exercer o cargo de vereador após pedido de licença do vereador Marcos Duarte. Além da posse, a sessão contou com a entrega de moções e a realização de uma audiência pública sobre prevenção, tratamento e enfrentamento da obesidade e das doenças metabólicas associadas.

Natural de São Domingos do Pará, Fernando de Jesus é casado, empresário e disputou as eleições municipais de 2024 pelo Partido Social Democrático (PSD), conquistando 768 votos e alcançando a condição de segundo suplente da legenda. “Estou aqui representando a comunidade, para ouvir as pessoas e ser essa voz. Estou aqui para ouvir as comunidades, como sempre fiz”, afirmou.

O presidente, Max Fleury, deu as boas-vindas ao vereador Fernando de Jesus e destacou importância da audiência pública sobre prevenção, tratamento e enfrentamento da obesidade e das doenças metabólicas associadas.

“Quero dar as boas-vindas ao vereador Fernando de Jesus, desejando que faça um excelente trabalho nesta Casa de Leis. Também considero muito importante que a população possa ouvir e debater um tema como este. A audiência foi proposta pelo vereador Wilson Carvalho e trata de uma questão de saúde pública que impacta diretamente a vida de muitas pessoas”, afirmou.

Audiência pública

Estiveram presentes na Audiência Pública representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Sociedade Brasileira de Diabetes – Regional Tocantins, da OAB Subseção Araguaína, do Sindicato dos Médicos, da Sociedade Tocantinense de Cardiologia e da Abeso Tocantins.

A delegada da Abeso Tocantins, Marcela Pitaluga, destacou a importância de ampliar o debate sobre a obesidade e seus impactos na saúde.“Quando falamos de obesidade, falamos também de atividade física, ansiedade, depressão, insônia, diabetes e diversas outras condições associadas. Hoje sabemos que a obesidade é uma doença crônica que pode desencadear inúmeras outras enfermidades, como doenças cardiovasculares, respiratórias, ortopédicas e apneia do sono. Por isso, é fundamental que o paciente com obesidade seja tratado com respeito e tenha acesso ao acompanhamento adequado, pois se trata de uma doença que pode gerar várias outras complicações”, ressaltou.

Durante a audiência, os participantes reforçaram a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento da obesidade e das doenças metabólicas associadas.