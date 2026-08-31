Rancho Velho Chico une tradição, memória e hospitalidade durante a 10ª edição do Rally das Águas

Por Redação

Às margens do rio Manuel Alves, espaço da família Araújo se consolida como um dos principais pontos de apoio do tradicional Rally das Águas e mantém viva a história de uma das famílias que ajudaram a construir Porto Alegre do Tocantins

Em Porto Alegre do Tocantins, tradição, família, memória e hospitalidade se encontram em um lugar que já faz parte da história do município. Localizado na zona rural, a pouco menos de três quilômetros do centro da cidade, o Rancho Velho Chico se tornou um dos principais pontos de apoio do tradicional Rally das Águas, realizado pela Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins e que, em 2026, chega à sua 10ª edição.

De propriedade do empresário Eligesy Araújo, o rancho está dentro das terras que pertenceram ao patriarca da família, Francisco Araújo, saudoso primeiro prefeito de Porto Alegre do Tocantins e fundador do município. Às margens do rio Manuel Alves, a propriedade integra um conjunto de terras que preserva a presença da família na região e reúne memórias, costumes e tradições passadas de geração em geração.

Mais do que um espaço de lazer, o Rancho Velho Chico se transformou em um verdadeiro ponto de encontro. É ali que familiares, amigos, lideranças políticas e moradores da comunidade costumam se reunir durante as festividades do município. Um lugar de portas abertas, onde a simplicidade do campo se mistura à alegria de receber.

Durante o último fim de semana, mantendo uma tradição familiar, Eligesy, ao lado da esposa, Thayane Lustosa, dos pais, familiares e amigos, preparou um café da manhã especial para receber os participantes do Rally das Águas.

A mesa farta, a conversa descontraída e a receptividade deram ao encontro um significado que vai além da gastronomia. O café da manhã representa uma forma de preservar vínculos e, ao mesmo tempo, compartilhar com visitantes e amigos um pouco da história e da identidade da família Araújo.

Entre os convidados estiveram o candidato a deputado estadual Luciano Oliveira; o prefeito de Cristalândia e presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Big Jhow; o prefeito de Cariri do Tocantins, Tetin; o prefeito de Porto Alegre do Tocantins, Dr. Pedro Henrique Noleto Filho; além de lideranças, representantes da comunidade, familiares e amigos.

Para o prefeito de Cariri do Tocantins, Tetin, a receptividade no Rancho Velho Chico demonstra a força da amizade e da união entre os municípios e suas lideranças.

“Quero agradecer ao Eligesy, à Thayane e a toda a família pela recepção. É muito bom chegar a um lugar como esse e encontrar uma família que recebe as pessoas com tanta alegria, carinho e portas abertas. Momentos como esse fortalecem as amizades e mostram a importância de mantermos nossas tradições vivas.”, destacou Tetin.

O prefeito de Porto Alegre do Tocantins, Dr. Pedro Henrique Noleto Filho, também ressaltou a amizade construída ao longo dos anos com Eligesy e a importância de espaços como o Rancho Velho Chico para a convivência entre as pessoas.

“O Eligesy é um grande amigo, uma pessoa que tem uma história muito bonita com Porto Alegre. Estar aqui é também celebrar essa amizade, reencontrar pessoas e valorizar aquilo que temos de mais importante: nossa família, nossos amigos e nossa comunidade. O Rancho Velho Chico representa muito essa união.”, afirmou.

O prefeito de Cristalândia e presidente da ATM, Big Jhow, destacou o espírito de confraternização proporcionado pelo encontro e a importância de iniciativas que valorizam as tradições e fortalecem os laços entre os municípios.

“É uma satisfação estar aqui no Rancho Velho Chico, sendo recebido dessa maneira tão especial. O que vemos aqui é mais do que um ponto de apoio para o Rally: é um encontro de famílias, amigos e lideranças. São momentos como esse que fortalecem as amizades e mostram a força das nossas tradições. Parabenizo o Eligesy, a Thayane e toda a família pela receptividade, e também o prefeito Pedro pela realização desse grande evento.”, afirmou Big Jhow.

O candidato a deputado estadual Luciano Oliveira, amigo de Eligesy, destacou a importância de preservar as tradições e valorizar espaços que mantêm viva a história dos municípios tocantinenses.

“É uma alegria estar aqui, participar desse momento e conhecer de perto uma tradição tão bonita. O Rancho Velho Chico dos nossos amigos Eligesy e Thayane, mostra que desenvolvimento também passa pela valorização da nossa história, da nossa cultura e das nossas famílias. É um ambiente de amizade, de encontro e de muita hospitalidade.”, ressaltou.

Para Eligesy Araújo, receber pessoas no rancho é uma tradição que nasceu dentro da própria família e que ganhou um significado especial com a realização do Rally das Águas.

“Esse café da manhã já virou uma tradição nossa. Eu e a Thayane gostamos de reunir a família, os amigos e receber quem vem participar do Rally. É uma alegria muito grande abrir as portas do rancho, encontrar os amigos, receber as lideranças, a comunidade e compartilhar esse momento. O Rally também já faz parte da nossa tradição, e fico muito feliz em poder contribuir como ponto de apoio dessa grande festa.”, afirmou.

Eligesy também fez questão de parabenizar o prefeito Dr. Pedro Henrique Noleto Filho pela realização da 10ª edição do Rally das Águas e pela valorização da tradição do evento.

“Quero parabenizar o prefeito meu amigo Dr Pedro Filho e toda a equipe pela realização do Rally. Chegar à décima edição é algo muito importante. É uma festa que movimenta a cidade, reúne famílias e amigos e mostra as belezas da nossa região. Para nós, é uma satisfação poder receber todos aqui. As portas do Rancho Velho Chico estarão sempre abertas.”, completou.

Um lugar onde a raiz encontra o futuro

O Rancho Velho Chico carrega no próprio nome uma homenagem à memória de Francisco Araújo e mantém viva a ligação da família com a história de Porto Alegre do Tocantins. Entre o rio Manuel Alves, as antigas terras da família e as novas gerações que continuam ocupando e cuidando desse território, o espaço se tornou um símbolo de continuidade.

É nesse encontro entre passado e presente que o rancho ganha novos significados. A memória do patriarca permanece nas terras, enquanto filhos, netos, familiares e amigos transformam o espaço em cenário de novos momentos.

Durante o Rally das Águas, essa história ganha ainda mais vida. O rio Manuel Alves se transforma em cenário de confraternização, reunindo famílias e grupos de amigos que ocupam as águas em boias, colchões infláveis e diferentes tipos de embarcações, em um grande momento de lazer, diversão e convivência.

Nas margens, ranchos e propriedades recebem visitantes, enquanto o percurso reúne pessoas de diferentes lugares em torno de uma tradição que cresce a cada edição. No Rancho Velho Chico, o movimento do Rally se mistura ao café da manhã, às conversas, aos encontros e à alegria de receber.

Para Eligesy, participar desse momento como anfitrião é também uma maneira de manter viva uma tradição familiar e contribuir para que o Rally das Águas continue sendo uma das grandes celebrações de Porto Alegre do Tocantins.

“A gente fica muito feliz em poder receber. O Rally já faz parte da história da nossa cidade e, para nós, é uma alegria abrir as portas do rancho para a família, para os amigos, para as lideranças e para toda a comunidade. Ver o rio cheio de pessoas, de boias, colchões, embarcações e famílias aproveitando esse momento é muito bonito. É uma tradição que queremos continuar.”, afirmou.

Assim, entre as águas do Manuel Alves e as terras que carregam a memória de Francisco Araújo, o Rancho Velho Chico segue cumprindo seu papel: um lugar de encontro, de memória, de amizade e de portas abertas.

Ali, a história da família encontra as novas gerações, e uma antiga tradição ganha novos capítulos a cada encontro.