Seu Jorge, Vanessa da Mata, Jorge Vercilo e Marina Sena estão entre as atrações do Festival Gastronômico de Taquar

Seu Jorge, Vanessa da Mata, Jorge Vercilo e Marina Sena estão entre as atrações do Festival Gastronômico de Taquaruçu

Por Redação

Programação musical foi anunciada nesta quarta, 19, pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos e conta com grandes nomes da música nacional para animar o público

Os 20 anos do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) serão celebrados com uma programação musical de peso. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 19, pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos e pela secretária municipal de Turismo, Ana Paula Setti Nogueira, durante evento no Paço Municipal. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Henrique Neselo, também participou do evento.

Durante o anúncio da programação, o prefeito Eduardo Siqueira Campos destacou que os investimentos realizados em Taquaruçu vão além do Festival Gastronômico e fazem parte de um conjunto de ações voltadas à consolidação do Distrito como polo turístico e de desenvolvimento econômico.

Entre as iniciativas, o prefeito citou a reestruturação da Praça Maracaípe, modernizada com 22 boxes, incluindo água e rede elétrica; as obras do complexo esportivo; a entrega da Ponte dos Cruz; e a conclusão da pavimentação asfáltica no distrito.

“Nosso objetivo é fomentar o turismo, comércio e economia local não apenas em breves períodos do ano, mas a partir de um conjunto mais amplo de investimentos estruturais no Distrito, garantir infraestrutura, apoio aos empreendedores, sustentabilidade e, principalmente, um legado para a comunidade que perdure todos os anos”, declarou.

Programação

Serão cinco atrações nacionais nos quatro dias de FGT, que acontece de 3 a 6 de setembro. Seu Jorge abre o festival na quinta-feira, 3; Vanessa da Mata sobe ao palco na sexta-feira, 4; e Marina Sena e Jorge Vercilo se apresentam no sábado, 5. No domingo, 6, a programação será dedicada ao público infantil, com o grupo 3 Palavrinhas. O FGT contará ainda com atrações regionais, apresentações de chefs no Cozinha Show e o tradicional concurso gastronômico.

Reconhecido como um dos maiores festivais gastronômicos da Região Norte do País, o FGT chega à sua 20ª edição com a expectativa de atrair mais de 200 mil visitantes a Taquaruçu, conforme anunciado pelo prefeito. O evento acontece na Praça Vereador Tarcísio Machado, centro do Distrito, e tem entrada gratuita.

A secretária municipal de Turismo, Ana Paula Setti Nogueira, explica que a escolha das atrações acompanha a importância que o festival conquistou ao longo dos anos. “Estamos preparando uma edição especial para celebrar os 20 anos do Festival Gastronômico de Taquaruçu. Queremos que o público tenha uma grande experiência, tanto com os shows quanto com a gastronomia. É uma programação pensada para atrair visitantes, valorizar nossos empreendedores e fortalecer Taquaruçu como um dos principais destinos turísticos de Palmas”, destaca.

Competição

A gastronomia continua sendo a grande protagonista do festival, que este ano tem como tema ‘Raízes que alimentam histórias’. A competição reunirá chefs, cozinheiros, empreendedores e estabelecimentos do setor na disputa pelos melhores pratos da edição, incentivando a criatividade e valorizando os sabores regionais.

Ao todo, serão 45 receitas no Circuito Gastronômico, além dos pratos que concorrem pela Rota Gastronômica, modalidade destinada aos estabelecimentos comerciais de Taquaruçu e Taquaruçu Grande. Os vencedores dividirão uma premiação total de R$ 156 mil.

Texto: Josiane Mendes

Edição: Iara Cruz

Foto: Edu Fortes