OAB dá 48 horas para sindicato garantir serviços essenciais durante greve da Caixa no Tocantins

da redação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OABTO) notificou extrajudicialmente o Sindicato dos Bancários do Tocantins (SINTEC-TO) e estabeleceu prazo de 48 horas para que sejam adotadas medidas que garantam a manutenção de serviços considerados essenciais durante a greve dos empregados da Caixa Econômica Federal. A principal preocupação é assegurar o cumprimento de alvarás e ordens judiciais, especialmente aqueles relacionados a créditos trabalhistas, previdenciários e honorários advocatícios.

A OABTO também cobra a manutenção de procedimentos para liberação do FGTS e do seguro-desemprego quando não houver alternativa eletrônica. A entidade afirma reconhecer o direito de greve dos trabalhadores, mas defende que a paralisação seja conciliada com o acesso à Justiça e com o atendimento de necessidades consideradas urgentes. Caso o pedido não seja atendido dentro do prazo, a Ordem informou que poderá recorrer à Justiça, inclusive com pedido de tutela de urgência.