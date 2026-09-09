Duplicação da ponte entre Palmas e Luzimangues chega a 87% e terá iluminação solar

da redação

A duplicação da ponte que liga Palmas a Luzimangues, distrito de Porto Nacional, alcançou 87% de execução e entra na reta final. Além da ampliação da estrutura, o projeto prevê uma nova solução de iluminação com energia solar, que deverá contribuir para melhorar a visibilidade e a segurança de quem utiliza a ligação entre a capital e o distrito. A obra é considerada estratégica para a mobilidade da região, que registra intenso fluxo de veículos.

A intervenção na ponte faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura e mobilidade na região. A duplicação recebeu investimento estimado em R$ 97 milhões, enquanto o pacote de obras e melhorias relacionadas à área chega a aproximadamente R$ 250 milhões.

Com o avanço dos trabalhos, a expectativa é de que a estrutura ampliada ofereça melhores condições de tráfego e acompanhe o crescimento de Luzimangues, que tem se consolidado como uma importante área de expansão próxima à capital.