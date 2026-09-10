Bancos da Caixa no TO fecham após greve de bancários

Com a greve, alguns serviços da Caixa serão afetados. Segundo a Caixa, o atendimento presencial se mantém nas unidades lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui. Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS, além dos caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.

Entre os principais pontos defendidos pelos trabalhadores está a manutenção de um Saúde Caixa acessível e sustentável, sem mudanças que aumentem os custos para os empregados e seus dependentes.