Bancos da Caixa no TO fecham após greve de bancários

da redação
Agências da Caixa Econômica no Tocantins estarão fechadas por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (10), em razão da greve dos bancários. A paralisação afeta 21 agências em 14 municípios do estado.
De acordo com o Sindicato dos Bancários do Tocantins (SINTEC-TO), a greve foi aprovada pela categoria após a rejeição da proposta apresentada pela Caixa para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
Com a greve, alguns serviços da Caixa serão afetados. Segundo a Caixa, o atendimento presencial se mantém nas unidades lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui. Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS, além dos caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.
Entre os principais pontos defendidos pelos trabalhadores está a manutenção de um Saúde Caixa acessível e sustentável, sem mudanças que aumentem os custos para os empregados e seus dependentes.
A pauta também inclui melhores condições de trabalho, valorização profissional, combate às metas abusivas e redução da sobrecarga nas agências.