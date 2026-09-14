Eli Borges aponta Fábio Vaz como seu nome para a Câmara e destaca defesa de valores cristãos

Ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, candidato ao Senado associa trajetória de Fábio na educação à defesa de pautas ligadas à fé e à família em Brasília

Por Redação

O deputado federal e candidato ao Senado Eli Borges (REP) declarou apoio à candidatura de Fábio Vaz (REP) à Câmara dos Deputados e apresentou o ex-secretário de Estado da Educação como um nome para representar, em Brasília, tanto as pautas da educação quanto bandeiras defendidas pelo segmento cristão. A declaração foi feita em vídeo divulgado nas redes sociais dos candidatos.

Ligado ao segmento evangélico, Eli afirmou que vê em Fábio um nome capaz de dar continuidade à representação política de pautas que marcaram sua própria atuação na Câmara. Ao justificar o apoio, destacou a trajetória do candidato na educação e a proximidade entre os dois em questões relacionadas à fé e à família.

“Brasília é o local dos grandes combates nesta visão Deus, Pátria, Família e Liberdade. Fábio Vaz, secretário da Educação, o melhor que teve no Estado, já vai para Brasília forte como homem da Educação. E Fábio Vaz também é meu irmão em Cristo, estará lá para fazer o bom combate da defesa dos valores da fé”, declarou Eli.

O parlamentar também relacionou a indicação à sua decisão de disputar uma das vagas do Tocantins no Senado. Segundo ele, Fábio reúne características para ocupar, na Câmara, o espaço político que considera necessário manter com sua saída da disputa pela reeleição como deputado federal.

“Conheço também esta lacuna que precisa de ser preenchida em um nome ideal, chama-se Fábio Vaz e o 1020. Igreja, Família e Escola, as três fábricas de Deus na Terra, e eu e ele temos um forte princípio de família como base da sociedade”, afirmou.

Continuidade na Câmara

Eli Borges fez referência à sua própria atuação no Congresso e à experiência à frente da Frente Parlamentar Evangélica. “Portanto, conheço também esta lacuna que precisa de ser preenchida em um nome ideal, chama-se Fábio Vaz. Minha indicação para, com a minha saída para o Senado, fazer esse combate que o Brasil precisa de lutar contra poderosos”, disse.

Na sequência, o candidato ao Senado apresentou Fábio como uma candidatura que reúne dois eixos centrais de sua trajetória: educação e identidade cristã. “O 1020 é um caminho duplo, o homem da educação, o homem cristão, indo pra Brasília pra fazer o bom combate do povo de Deus no nosso querido Tocantins e no nosso Brasil”, declarou.

Fábio Vaz agradeceu a manifestação e afirmou que considera a aliança com Eli Borges uma parceria baseada em princípios e propósitos comuns. “Eu que agradeço muito, Eli, pelo teu apoio, pelo teu carinho, sou muito acolhido ao seu lado, e eu falo pras pessoas com muito orgulho de poder fazer essa dupla com você”, disse.

Fábio também destacou a candidatura de Eli ao Senado e afirmou que tem pedido apoio ao parlamentar entre profissionais da educação. “Você será um senador que vai dar muito orgulho pro estado Tocantins, muito orgulho pro Brasil e pra nossa nação cristã, porque nós sabemos dos valores que você tem. E eu fico muito grato de estar nessa parceria ao teu lado, somando forças”, afirmou.

Fábio finalizou o vídeo apresentando a composição eleitoral apoiada por ele. “Então muita gratidão que nós possamos eleger o senador Eli Borges com o número 100, meu senador e a nossa governadora professora Dorinha com o número 44. É isso. Eli Borges é o 100, 1020 é o Fábio Vaz, e a Dorinha o 44. É para um tempo novo do Tocantins e do Brasil. Vamos lá.”

Assista ao vídeo: https://www.instagram. com/reel/DdMTK76u8Lz/?utm_ source=ig_web_copy_link&stkn= MzRlODBiNWFlZA==