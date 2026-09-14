Indeferido por 4 a 3 no TRE-TO, Coronel Barbosa vai ao TSE para garantir candidatura

Por Wesley Silas

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) indeferiu o registro de candidatura do Coronel Barbosa ao cargo de deputado federal. Por quatro votos a três, a maioria dos membros do colegiado acompanhou o entendimento pelo indeferimento.

Em resposta ao julgamento, a assessoria jurídica e de comunicação do candidato divulgou nota oficial informando que apresentará recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O comunicado ressalta que a decisão regional não encerra a discussão judicial e que Barbosa permanece com as atividades de campanha mantidas, amparado pela legislação que garante o direito de exercer os atos eleitorais enquanto o processo estiver sub judice. A defesa manifestou respeito às instituições e reafirmou a intenção de reformar a decisão na instância superior.

A divergência estreita no plenário do TRE-TO — definida por um único voto de diferença — antecipa um ambiente de instabilidade jurídica para a nominata do União Brasil. Embora a legislação eleitoral assegure a continuidade da campanha e a presença do nome na urna enquanto houver recursos pendentes, a condição sub judice gera incertezas entre os eleitores e desafia o partido no cálculo da distribuição de votos e do quociente eleitoral, cujos desdobramentos dependerão do posicionamento final do TSE.

NOTA OFICIAL

A defesa do Coronel Barbosa informa que, diante da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), que, por 4 votos a 3, indeferiu seu registro de candidatura, adotará as medidas jurídicas cabíveis e apresentará recurso à instância competente.

A decisão proferida pelo TRE-TO não representa o encerramento da discussão judicial sobre o registro. A matéria será submetida à instância superior, onde a defesa apresentará seus fundamentos e buscará a reforma da decisão.

Nos termos da legislação eleitoral, enquanto o registro permanecer sub judice, o Coronel Barbosa seguirá praticando os atos de campanha previstos em lei, enquanto aguarda a apreciação do recurso.

A defesa reafirma seu respeito às instituições e à Justiça Eleitoral e é por isso que seguirá utilizando os instrumentos jurídicos previstos na legislação para apresentar seus argumentos perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assessoria Jurídica

Assessoria de Comunicação