Festival Gastronômico de Araguaína começa hoje com Biquíni Cavadão e Cozinha Show

da redação
Araguaína entra no clima da gastronomia nesta sexta-feira, 25, com a abertura do primeiro Festival Gastronômico de Araguaína. Promovido pela Prefeitura de Araguaína, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento segue até domingo, 27, no Centro de Convenções, reunindo gastronomia, cultura, conhecimento e entretenimento.
Com entrada gratuita, a programação desta sexta começa às 18h e marca o início de uma edição que tem o Churrasco como tema, valorizando a carne como uma das principais expressões culturais e econômicas de Araguaína. A proposta é destacar a tradição gastronômica local, a força da cadeia produtiva da carne, a hospitalidade da população e a qualidade da culinária regional.
Abertura, música e muito sabor
A solenidade oficial de abertura acontece pontualmente às 19h. Logo depois, o público poderá acompanhar a programação cultural com o cantor Éric Santos, que apresenta um repertório de MPB e abre a programação artística do festival.
Às 19h30, será realizada a primeira Cozinha Show, com o chef tocantinense Eduardo Ramon, que apresenta a aula-show “Araguaína, carne e cultura alimentar: consolidar um destino gastronômico”.
Enquanto a aula-show acontece no mezanino, a banda Retrô Beats sobe ao palco para animar o público. Encerrando a programação da primeira noite, às 22h, será a vez do Biquíni Cavadão, uma das bandas de destaque do rock nacional, que promete levar ao público sucessos que marcaram diferentes gerações, como “Vento Ventania”, “Zé Ninguém” e “Timidez”.
A Cozinha Show será um dos espaços de destaque do festival, com atividades gratuitas voltadas à troca de conhecimentos, demonstrações culinárias e valorização da gastronomia como expressão de cultura, identidade e desenvolvimento.
Na primeira noite, Eduardo Ramon vai abordar a relação entre carne, cultura alimentar e território, mostrando como a gastronomia pode contribuir para consolidar Araguaína como destino gastronômico.
Especializado em charcutaria, defumação e churrasco, Eduardo Ramon é um dos nomes de destaque da gastronomia do Tocantins. Em 2025, integrou a Seleção Brasileira de Churrasco que conquistou o título mundial no Chile, levando o nome do Tocantins ao cenário internacional.
“Estou com uma expectativa muito grande para este festival. Vou falar sobre uma paixão nacional, que é o churrasco, abordando desde as técnicas de raiz até o churrasco gourmet. É uma oportunidade de compartilhar conhecimento, mostrar diferentes possibilidades e valorizar ainda mais essa cultura que faz parte da nossa identidade”, destacou Eduardo Ramon.
Para o secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Edson Gallo, a programação foi pensada para unir valorização cultural, gastronomia e oportunidades para quem empreende.
“Montamos uma estrutura especial para a nossa população, um evento pensado para fortalecer nossos empreendedores, nossa força e a diversidade da nossa gastronomia. Este festival é uma oportunidade de saborear diversos pratos pensados com a nossa identidade, conhecer novos sabores e, ao mesmo tempo, valorizar quem produz e trabalha com a gastronomia em Araguaína”, destacou.
Festival segue até domingo
O Festival Gastronômico de Araguaína continua no sábado, 26, e no domingo, 27, com programação gastronômica, cultural e musical. Durante os três dias, o público poderá conhecer os pratos preparados pelos participantes, acompanhar as atividades da Cozinha Show e aproveitar as atrações programadas pela Prefeitura.
A entrada no festival é gratuita e o Centro de Convenções estará aberto para visitação e circulação do público das 18h às 00h30.