Festival Gastronômico de Araguaína começa hoje com Biquíni Cavadão e Cozinha Show

da redação

Araguaína entra no clima da gastronomia nesta sexta-feira, 25, com a abertura do primeiro Festival Gastronômico de Araguaína. Promovido pela Prefeitura de Araguaína, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento segue até domingo, 27, no Centro de Convenções, reunindo gastronomia, cultura, conhecimento e entretenimento.

Com entrada gratuita, a programação desta sexta começa às 18h e marca o início de uma edição que tem o Churrasco como tema, valorizando a carne como uma das principais expressões culturais e econômicas de Araguaína. A proposta é destacar a tradição gastronômica local, a força da cadeia produtiva da carne, a hospitalidade da população e a qualidade da culinária regional.

Abertura, música e muito sabor

A solenidade oficial de abertura acontece pontualmente às 19h. Logo depois, o público poderá acompanhar a programação cultural com o cantor Éric Santos, que apresenta um repertório de MPB e abre a programação artística do festival.

Às 19h30, será realizada a primeira Cozinha Show, com o chef tocantinense Eduardo Ramon, que apresenta a aula-show “Araguaína, carne e cultura alimentar: consolidar um destino gastronômico”.

Enquanto a aula-show acontece no mezanino, a banda Retrô Beats sobe ao palco para animar o público. Encerrando a programação da primeira noite, às 22h, será a vez do Biquíni Cavadão, uma das bandas de destaque do rock nacional, que promete levar ao público sucessos que marcaram diferentes gerações, como “Vento Ventania”, “Zé Ninguém” e “Timidez”.