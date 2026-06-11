MPE investiga Prefeitura de Ipueiras por gastos com bufê em meio a falta de medicamentos

O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPE-TO), por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional, instaurou o Inquérito Civil Público nº 3316/2026 para apurar a conduta da Prefeitura de Ipueiras. A investigação foca na legalidade e na moralidade da contratação de serviços de bufê e alimentação, realizada via dispensa de licitação no valor de R$ 59.260 . O procedimento investiga o fato de o gasto ter ocorrido simultaneamente a um desabastecimento agudo de remédios na rede municipal de saúde. A Portaria de Instauração – Inquérito Civil Público (leia abaixo) foi publicado no dia 10 de junho no Diário Oficial do MPE.

Detalhes da investigação e empenho

A portaria de instauração fundamenta-se na análise da Nota de Empenho nº 30842/2025. O Ministério Público busca identificar se a opção da gestão municipal por despender recursos públicos em recepções e jantares oficiais fere os princípios da administração pública, especialmente diante da precariedade dos serviços essenciais. A apuração concentra-se na justificativa para a dispensa de licitação e na priorização orçamentária da prefeitura.

A denúncia que motivou a ação da Promotoria destaca o contraste entre a disponibilidade financeira para eventos e a carência de itens básicos nas unidades de saúde de Ipueiras. Enquanto a administração destinou quase R$ 60 mil para banquetes, a população enfrentava dificuldades para obter medicamentos de uso contínuo e emergencial, o que pode configurar desvio de finalidade ou má gestão de recursos.

Impacto administrativo

O inquérito civil coloca a gestão de Ipueiras sob pressão jurídica e social. A investigação de gastos com itens supérfluos durante crises em setores vitais, como a saúde, evidencia uma falha na hierarquia de prioridades da administração pública. Caso as irregularidades sejam confirmadas, os gestores podem responder por improbidade administrativa, além de enfrentar o desgaste político decorrente da exposição de uma escolha orçamentária que privilegia o protocolo oficial em detrimento da assistência direta ao cidadão.

Nota da Redação: Até o fechamento desta edição, o Portal Atitude não conseguiu contato com a Prefeitura Municipal de Ipueiras para que se manifestasse sobre a instauração do inquérito. O espaço permanece aberto para que a gestão apresente sua versão dos fatos e os esclarecimentos necessários, em respeito ao princípio do contraditório.