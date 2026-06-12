Joelson Soares assume a Secretaria da Igualdade Racial e Direitos Humanos de Palmas

Da Redação O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, anunciou nesta sexta-feira (12) a nomeação de Joelson Soares como o novo titular da Secretaria Extraordinária da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O anúncio ocorreu durante evento do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca), iniciativa do Unicef, realizado na Escola Mestre Pacífico Siqueira Campos. Soares, que ocupava a diretoria de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), substitui o comando da pasta em meio a ajustes administrativos na gestão municipal.

Trajetória no setor social

Residente em Palmas desde 1993, Joelson Soares possui histórico de atuação voltado à formação cidadã e capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Aos 46 anos, o novo secretário acumula experiência em projetos sociais desenvolvidos em áreas periféricas da capital. Na Sedes, sua função técnica envolvia a coordenação de atividades de desenvolvimento profissional para adolescentes, bagagem que motivou sua escolha para o primeiro escalão.

Metas da nova gestão

De acordo com o Executivo Municipal, a nomeação busca dar legitimidade e continuidade às políticas públicas de direitos fundamentais. Em sua primeira declaração após o anúncio, Soares afirmou que a prioridade imediata será a composição de sua equipe técnica. O objetivo é manter o fluxo de atendimento aos públicos já acompanhados pela secretaria e ampliar o alcance das causas pertinentes à pasta extraordinária.

Cenário administrativo