Fechar menu
sexta-feira, 12 junho

Cidades

Joelson Soares assume a Secretaria da Igualdade Racial e Direitos Humanos de Palmas

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Da Redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, anunciou nesta sexta-feira (12) a nomeação de Joelson Soares como o novo titular da Secretaria Extraordinária da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O anúncio ocorreu durante evento do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca), iniciativa do Unicef, realizado na Escola Mestre Pacífico Siqueira Campos. Soares, que ocupava a diretoria de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), substitui o comando da pasta em meio a ajustes administrativos na gestão municipal.

“Nós tivemos mudanças na gestão, algo natural em qualquer administração, e precisávamos de alguém preparado, comprometido e com legitimidade para assumir essa missão. Por isso, o nome não poderia ser outro. Joelson conhece de perto as lutas da comunidade que representa e tem uma trajetória construída com trabalho, diálogo e dedicação. Sei de onde você veio, conheço sua caminhada e também os sonhos que você carrega. Tenho certeza de que fará um grande trabalho”, anunciou Eduardo Siqueira Campos.

Trajetória no setor social

Residente em Palmas desde 1993, Joelson Soares possui histórico de atuação voltado à formação cidadã e capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Aos 46 anos, o novo secretário acumula experiência em projetos sociais desenvolvidos em áreas periféricas da capital. Na Sedes, sua função técnica envolvia a coordenação de atividades de desenvolvimento profissional para adolescentes, bagagem que motivou sua escolha para o primeiro escalão.

Metas da nova gestão

De acordo com o Executivo Municipal, a nomeação busca dar legitimidade e continuidade às políticas públicas de direitos fundamentais. Em sua primeira declaração após o anúncio, Soares afirmou que a prioridade imediata será a composição de sua equipe técnica. O objetivo é manter o fluxo de atendimento aos públicos já acompanhados pela secretaria e ampliar o alcance das causas pertinentes à pasta extraordinária.

Cenário administrativo

A ascensão de um quadro técnico oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Social para a pasta da Igualdade Racial e Direitos Humanos sinaliza uma tentativa da gestão de Eduardo Siqueira Campos em consolidar o diálogo com as bases comunitárias e periferias. O desafio do novo secretário reside na capacidade de converter sua experiência em projetos sociais em políticas públicas estruturantes, garantindo que a pasta extraordinária mantenha relevância dentro do organograma municipal e responda às demandas de inclusão e proteção social da capital.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas