Gurupi lança campanha de prevenção à violência contra a mulher durante a Copa do Mundo

A Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, em conjunto com a Rede de Proteção e Acolhimento, iniciou a campanha “Na Copa, violência contra a mulher não entra em campo”. A iniciativa visa intensificar a conscientização e prevenir agressões contra o público feminino durante o torneio mundial de futebol, período em que estatísticas de segurança pública costumam registrar aumento nas ocorrências de violência doméstica.

Foco na conscientização e canais de denúncia

A ação mobiliza a comunidade gurupiense para o fortalecimento de uma cultura de respeito e igualdade. Além do caráter educativo, a secretaria prioriza a divulgação dos serviços de acolhimento e dos canais oficiais para denúncias disponíveis no município.

Segundo a secretária Cristina Donato Leandro, a mobilização é um chamado para que a sociedade participe ativamente da proteção das mulheres. O objetivo é assegurar que o período de celebração esportiva ocorra sem registros de abusos ou agressões, dentro ou fora das residências.

Estrutura de atendimento e acolhimento

A Rede de Proteção e Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência reforça que Gurupi mantém uma estrutura integrada de atendimento. O serviço está organizado para oferecer orientação, suporte e os encaminhamentos jurídicos e protetivos necessários para garantir a integridade das vítimas. A campanha convida torcedores, famílias e instituições locais a adotarem uma postura vigilante contra a violência de gênero.

Estratégica de segurança pública