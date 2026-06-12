Gurupi lança campanha de prevenção à violência contra a mulher durante a Copa do Mundo

A Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, em conjunto com a Rede de Proteção e Acolhimento, iniciou a campanha “Na Copa, violência contra a mulher não entra em campo”. A iniciativa visa intensificar a conscientização e prevenir agressões contra o público feminino durante o torneio mundial de futebol, período em que estatísticas de segurança pública costumam registrar aumento nas ocorrências de violência doméstica.
Foco na conscientização e canais de denúncia
A ação mobiliza a comunidade gurupiense para o fortalecimento de uma cultura de respeito e igualdade. Além do caráter educativo, a secretaria prioriza a divulgação dos serviços de acolhimento e dos canais oficiais para denúncias disponíveis no município.
Segundo a secretária Cristina Donato Leandro, a mobilização é um chamado para que a sociedade participe ativamente da proteção das mulheres. O objetivo é assegurar que o período de celebração esportiva ocorra sem registros de abusos ou agressões, dentro ou fora das residências.
Estrutura de atendimento e acolhimento
A Rede de Proteção e Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência reforça que Gurupi mantém uma estrutura integrada de atendimento. O serviço está organizado para oferecer orientação, suporte e os encaminhamentos jurídicos e protetivos necessários para garantir a integridade das vítimas. A campanha convida torcedores, famílias e instituições locais a adotarem uma postura vigilante contra a violência de gênero.
Estratégica de segurança pública
O lançamento desta campanha em Gurupi atende a uma necessidade estratégica de segurança pública. Grandes eventos esportivos, frequentemente associados ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas e à exacerbação de tensões emocionais, demandam uma presença mais incisiva do Estado. A eficácia da iniciativa, contudo, depende da capacidade de resposta da rede de proteção, que deve converter a conscientização em acolhimento ágil e punição efetiva aos agressores.