ACIG projeta reaquecimento do comércio de Gurupi para o Dia dos Namorados

Por Wesley Silas O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Raimundo Bonfim, projeta uma retomada no ritmo de vendas para o Dia dos Namorados no comércio local. Para impulsionar o setor, a entidade lançará a campanha “Sou Daqui e Compro Aqui!”, em parceria com instituições como Sebrae, Faciet e Fecomércio, visando fortalecer o consumo nas lojas físicas frente à concorrência das plataformas de vendas digitais.

Estratégias de vendas e foco em presentes acessíveis

De acordo com Bonfim, o cenário atual exige resiliência dos empresários locais devido à oscilação nas vendas. A expectativa é que o Dia dos Namorados, por ser uma data de forte apelo emocional, ajude a estabilizar o mercado após o período do Dia das Mães. O presidente da ACIG orienta que os comerciantes invistam em descontos e atrativos para atrair consumidores que buscam aliar a celebração ao planejamento financeiro.

A principal aposta da entidade para este ano reside em itens de menor valor agregado. “Nossa expectativa está nos presentes de valores menores. O resultado dependerá da criatividade do comércio em oferecer opções que caibam no orçamento atual do consumidor”, afirmou Bonfim.

Campanha “Sou Daqui e Compro Aqui!” e concorrência digital

Para enfrentar o avanço dos grandes marketplaces, a ACIG formalizou parcerias com o Sebrae, Fecomércio, Prefeitura de Gurupi e Faciet. A campanha “Sou Daqui e Compro Aqui!” busca ressaltar os benefícios da compra presencial, como a disponibilidade imediata do produto e a experiência de atendimento.

Para a liderança da ACIG, embora as plataformas digitais ofereçam rapidez na entrega, o comércio físico de Gurupi detém o diferencial do vínculo direto com o cliente e o valor agregado do serviço local, fatores que a campanha pretende explorar para manter o capital circulando no município.

Contexto nacional: Planejamento financeiro e preferências

Os dados nacionais reforçam a tendência observada em Gurupi. Segundo levantamento da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 61% dos brasileiros pretendem presentear na data. A pesquisa indica que 60% dos consumidores planejam gastar até R$ 300 com os presentes, o que corrobora a projeção da ACIG sobre a predominância de itens de ticket médio moderado.

O estudo aponta ainda que 44% dos entrevistados se organizaram financeiramente para a ocasião. No ranking de preferência, perfumes (35%) e roupas (32%) lideram as intenções de compra, seguidos por chocolates e flores. O setor de perfumaria, especificamente, registrou um aumento de três pontos percentuais na comparação com o ano anterior.

O impacto da circulação local de renda