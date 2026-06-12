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sexta-feira, 12 junho

Gurupi (TO)

ACIG projeta reaquecimento do comércio de Gurupi para o Dia dos Namorados

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Por Wesley Silas

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Raimundo Bonfim, projeta uma retomada no ritmo de vendas para o Dia dos Namorados no comércio local. Para impulsionar o setor, a entidade lançará a campanha “Sou Daqui e Compro Aqui!”, em parceria com instituições como Sebrae, Faciet e Fecomércio, visando fortalecer o consumo nas lojas físicas frente à concorrência das plataformas de vendas digitais.

Estratégias de vendas e foco em presentes acessíveis

O fortalecimento do comércio local em datas sazonais é fundamental não apenas para a manutenção de empregos em Gurupi, mas para garantir que a arrecadação tributária e a margem de lucro das microempresas sustentem a economia regional em períodos de baixa atividade.

De acordo com Bonfim, o cenário atual exige resiliência dos empresários locais devido à oscilação nas vendas. A expectativa é que o Dia dos Namorados, por ser uma data de forte apelo emocional, ajude a estabilizar o mercado após o período do Dia das Mães. O presidente da ACIG orienta que os comerciantes invistam em descontos e atrativos para atrair consumidores que buscam aliar a celebração ao planejamento financeiro.

A principal aposta da entidade para este ano reside em itens de menor valor agregado. “Nossa expectativa está nos presentes de valores menores. O resultado dependerá da criatividade do comércio em oferecer opções que caibam no orçamento atual do consumidor”, afirmou Bonfim.

Campanha “Sou Daqui e Compro Aqui!” e concorrência digital

Para enfrentar o avanço dos grandes marketplaces, a ACIG formalizou parcerias com o Sebrae, Fecomércio, Prefeitura de Gurupi e Faciet. A campanha “Sou Daqui e Compro Aqui!” busca ressaltar os benefícios da compra presencial, como a disponibilidade imediata do produto e a experiência de atendimento.

Para a liderança da ACIG, embora as plataformas digitais ofereçam rapidez na entrega, o comércio físico de Gurupi detém o diferencial do vínculo direto com o cliente e o valor agregado do serviço local, fatores que a campanha pretende explorar para manter o capital circulando no município.

Contexto nacional: Planejamento financeiro e preferências

Os dados nacionais reforçam a tendência observada em Gurupi. Segundo levantamento da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 61% dos brasileiros pretendem presentear na data. A pesquisa indica que 60% dos consumidores planejam gastar até R$ 300 com os presentes, o que corrobora a projeção da ACIG sobre a predominância de itens de ticket médio moderado.

O estudo aponta ainda que 44% dos entrevistados se organizaram financeiramente para a ocasião. No ranking de preferência, perfumes (35%) e roupas (32%) lideram as intenções de compra, seguidos por chocolates e flores. O setor de perfumaria, especificamente, registrou um aumento de três pontos percentuais na comparação com o ano anterior.

Os indicadores reforçam a estabilidade do comportamento de consumo nos últimos anos, com preferências concentradas em categorias tradicionais. Entre os segmentos monitorados, a perfumaria se destaca ao registrar um crescimento de três pontos percentuais em relação ao levantamento realizado pela Serasa em 2025. Esse dado sinaliza uma consolidação do setor como uma das principais escolhas para o público que busca aliar utilidade e apelo afetivo.
O impacto da circulação local de renda
Os dados nacionais reforçam a tendência observada em Gurupi. Segundo levantamento da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 61% dos brasileiros pretendem presentear na data. A pesquisa indica que 60% dos consumidores planejam gastar até R$ 300 com os presentes, o que corrobora a projeção da ACIG sobre a predominância de itens de ticket médio moderado.

O movimento coordenado pela ACIG e o perfil de consumo identificado pela Serasa revelam uma adaptação do varejo ao poder de compra atual. A estratégia de focar em presentes de menor valor e em campanhas de valorização regional é uma resposta necessária à consolidação do e-commerce global. Do ponto de vista econômico, o fortalecimento do comércio local em datas sazonais é fundamental não apenas para a manutenção de empregos em Gurupi, mas para garantir que a arrecadação tributária e a margem de lucro das microempresas sustentem a economia regional em períodos de baixa atividade.

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