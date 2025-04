Projeto “Tocantins Amigo do Pet” é lançado durante evento em Aliança do Tocantins

da redação

Em Aliança do Tocantins, a primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, lançou nesta sexta-feira, 25, o projeto Tocantins Amigo do Pet com os objetivos de controlar a população de animais em situação de rua e oferecer serviços gratuitos para tutores. A primeira etapa do projeto ocorre até este domingo, 27, com a previsão de mais de 300 procedimentos de castração de cães e gatos durante a ação. A iniciativa deve ser expandida para outros municípios tocantinenses.

Coordenado pela primeira-dama, o projeto conta com a organização conjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), em parceria com o Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais (Comitê Pró-Animais), com a Prefeitura de Aliança do Tocantins e diversos parceiros públicos e privados.

Durante o lançamento, a primeira-dama Karynne Sotero destacou que o projeto está inserido na Rede Cuidar, que atua na articulação de políticas públicas para fortalecer a promoção das famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade. “Ontem [quinta-feira, 24] nós fizemos a reunião sobre a Rede Cuidar. Essa rede foi feita para integrar todos os projetos e ações sociais que temos dentro do Governo em um ambiente só. E nós não poderíamos deixar de tratar e de falar dessa causa tão importante, que é cuidar dos animais. E é por isso que estamos aqui, porque essa questão não é apenas do Goveno, não é apenas do prefeito ou do deputado. Essa questão também é sua, é nossa. E nós só vamos conseguir diminuir o número de animais abandonados e os maus-tratos se, verdadeiramente, dermos as mãos”, enfatizou a primeira-dama, que na ocasião também entregou certificados aos protetores independentes de animais em situação de vulnerabilidade no município.

Na ocasião, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, ressaltou a importância da ação para a saúde pública. “É um marco histórico o início do programa Tocantins Amigo do Pet. E castração significa saúde pública, significa bem-estar animal, significa o controle de zoonoses, controle de acidentes de trânsito, uma série de coisas. Só há benefícios nessa política para a proteção e para o bem-estar animal. Então, o Tocantins, por meio da Rede Cuidar e da primeira-dama, lança hoje [sexta-feira,25] o programa Tocantins Amigo do Pet”, pontuou.

O prefeito de Aliança do Tocantins, Elves Guimarães, comemorou o fato de o município ter sido o primeiro contemplado pelo projeto. “Esse projeto é importantíssimo para a cidade de Aliança. Um projeto piloto, da nossa primeira-dama Karynne Sotero, em parceria com a deputada Claudia Lelis, implantado no Tocantins e que iniciou aqui em Aliança. Para mim, é uma honra, como gestor deste município, ser a primeira cidade a ser contemplada”, enfatizou.

A ação também faz referência ao Abril Laranja, mês de conscientização para a prevenção da crueldade contra os animais e conta com o apoio da deputada estadual Cláudia Lelis, autora da emenda parlamentar que garantiu os recursos para a execução do projeto. “Esse é um compromisso que assumi com a causa animal e que hoje se concretiza com o apoio da primeira-dama, que abraçou essa pauta com sensibilidade. O estado do Tocantins passa a ser referência em cuidado e respeito aos animais”, explicou a deputada, durante discurso.

Moradora do município, a aposentada Zuleide Alves Assunção elogiou a iniciativa. “Tenho dois cachorros para castrar e, antes, a gente precisava ir até Gurupi e ainda pagar pelo procedimento. Agora, com esse projeto aqui na cidade, ficou mais acessível e gratuito. Foi uma grande ajuda para todos nós”, salientou.

Já a costureira e protetora independente Francisca de Sousa Miranda, que recebeu o certificado de reconhecimento das mãos da primeira-dama, reforçou a importância da castração como forma de combater o abandono. “A gente ajuda como pode. Os animais nas ruas sofrem com fome e sede. Com a castração, evitamos que nasçam mais bichinhos que podem acabar nessa situação. É uma iniciativa maravilhosa”, evidenciou.

A programação do primeiro dia contou, ainda, com uma caminhada em defesa dos animais e o início dos atendimentos na Clínica Itinerante. As atividades seguem até o domingo, 27, com atendimento gratuito à população. Além das castrações, a programação inclui a feira de adoção e orientações sobre guarda responsável.