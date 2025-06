Bombeiros continuam buscas por segunda vítima de afogamento em Alvorada

O Corpo de Bombeiros fazem buscas nesta quarta-feira (04) à procura da segunda vítima de um afogamento que ocorreu em Alvorada, região sul do Tocantins. Um jovem morreu e outro continua desaparecido. As duas vítimas estavam em uma canoa no lago da cidade e caíram da embarcação.

O acidente aconteceu nesta terça-feira (3). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem de 18 anos foi identificado como Cayck Barros Pimentel. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia e foi liberado para os familiares.