MPTO aciona Justiça para garantir estruturação do Conselho Tutelar em Alvorada

Ação ocorre após descumprimento de acordo firmado pela Prefeitura; Ministério Público cobra adequação às normas nacionais e pagamento de multa

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ingressou com um pedido de cumprimento de sentença na Justiça para obrigar a Prefeitura de Alvorada a estruturar o Conselho Tutelar do município. A medida foi tomada após a Promotoria de Justiça de Alvorada constatar que a gestão municipal descumpriu as obrigações estabelecidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente.

O acordo em questão foi celebrado em março de 2025 e homologado pelo Poder Judiciário em abril do mesmo ano. O objetivo central do TAC era adequar o funcionamento do órgão às diretrizes da Resolução nº 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que estabelece padrões mínimos para assegurar a eficiência do serviço prestado pelos conselheiros tutelares.

Como o acordo possui validade jurídica de sentença, o descumprimento das cláusulas permitiu que o MPTO acionasse o Judiciário para exigir a execução imediata das melhorias, além da aplicação da multa prevista no documento. A estruturação cobrada envolve desde a manutenção da sede até o fornecimento de ferramentas de trabalho essenciais para o cotidiano da unidade.

A iniciativa do Ministério Público busca garantir que os conselheiros tenham condições técnicas e logísticas para atender denúncias e realizar diligências. A falta de investimento na pasta impacta diretamente a agilidade e a qualidade do atendimento em casos de violência, negligência ou outras violações de direitos contra menores na região.