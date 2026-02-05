MPTO aciona Justiça para garantir estruturação do Conselho Tutelar em Alvorada

Ação ocorre após descumprimento de acordo firmado pela Prefeitura; Ministério Público cobra adequação às normas nacionais e pagamento de multa
Por Redação
O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ingressou com um pedido de cumprimento de sentença na Justiça para obrigar a Prefeitura de Alvorada a estruturar o Conselho Tutelar do município. A medida foi tomada após a Promotoria de Justiça de Alvorada constatar que a gestão municipal descumpriu as obrigações estabelecidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente.
O acordo em questão foi celebrado em março de 2025 e homologado pelo Poder Judiciário em abril do mesmo ano. O objetivo central do TAC era adequar o funcionamento do órgão às diretrizes da Resolução nº 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que estabelece padrões mínimos para assegurar a eficiência do serviço prestado pelos conselheiros tutelares.
Como o acordo possui validade jurídica de sentença, o descumprimento das cláusulas permitiu que o MPTO acionasse o Judiciário para exigir a execução imediata das melhorias, além da aplicação da multa prevista no documento. A estruturação cobrada envolve desde a manutenção da sede até o fornecimento de ferramentas de trabalho essenciais para o cotidiano da unidade.
A iniciativa do Ministério Público busca garantir que os conselheiros tenham condições técnicas e logísticas para atender denúncias e realizar diligências. A falta de investimento na pasta impacta diretamente a agilidade e a qualidade do atendimento em casos de violência, negligência ou outras violações de direitos contra menores na região.
A judicialização do caso reforça a necessidade de priorização das políticas públicas voltadas à infância e juventude em Alvorada. O cumprimento do TAC é um passo decisivo para que o Conselho Tutelar deixe de enfrentar limitações operacionais e passe a exercer seu papel constitucional com plenitude. O Portal Atitude segue acompanhando os desdobramentos judiciais e a resposta da administração municipal sobre o cronograma de adequações.
🔍 Análise: A importância do Conselho Tutelar para a comunidade
O Conselho Tutelar é o órgão fundamental na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Ele atua como a primeira linha de defesa quando há ameaça ou violação desses direitos, seja por omissão da sociedade, do Estado ou da própria família.
Para que esse trabalho seja efetivo, a estruturação física e administrativa (como sede adequada, veículos, equipamentos de informática e equipe de apoio) é indispensável. Sem condições mínimas de trabalho, a proteção aos menores fica comprometida, deixando a parcela mais vulnerável da população sem o amparo legal necessário.