Padre leiloa cueca em festejo no Tocantins e desabafa após caso viralizar

da redação

O padre da Paróquia São Francisco de Assis, Thiago Zanardi, leiloou a própria cueca durante um festejo em Alvorada, no sul do Tocantins. O momento foi filmado e circulou em grupos de WhatsApp. Após a repercussão do caso, ele desabafou com os fiéis afirmando que a divulgação do vídeo foi feita por “funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça”.

“Alguém não perdeu a oportunidade e filmou aquela brincadeira toda. Passados 30 dias da nossa festa, uma surpresa. Uma funcionária do capeta com o espírito de ronca e fuça mandou para o g1 Tocantins o vídeo do padre leiloando a cueca”, desabafou.

O leilão da cueca aconteceu durante o festejo do novenário de São Francisco de Assis, em setembro de 2025. A reclamação sobre a divulgação do vídeo ocorreu no último domingo, 9 de novembro, durante uma missa transmitida pelo YouTube.

“O padre já tinha perdido o chapéu, o cinto, a botina e alguém brinca. ‘Agora é a cueca do padre’. E, quando eu me dei conta, estavam leiloando e já estava em R$ 1.500. Eu falei: Por R$ 1.500 eu não vendo, não. Subi numa cadeira, mostrei o cós da cueca. Não tirei”, disse durante a missa.