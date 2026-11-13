Câmara Municipal de Gurupi conquista Selo Diamante em Transparência Pública pelo terceiro ano consecutivo

Com índice de 97,70%, Legislativo recebe novamente a mais alta certificação nacional na área de transparência, concedida pela Atricon.

Por: Eloina Matos

A Câmara Municipal de Gurupi conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo de Qualidade em Transparência Pública – Categoria Diamante. Na avaliação de 2026, o Legislativo alcançou o índice de 97,70%, mantendo a classificação máxima do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

A certificação é concedida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e integra o 5º Ciclo do programa, que avalia o nível de transparência dos órgãos públicos brasileiros.

A análise considera diversos critérios para verificar se as instituições disponibilizam informações de interesse público de maneira clara, organizada e acessível. Entre os pontos avaliados estão dados sobre receitas, despesas, licitações, contratos, servidores e outras informações relacionadas à administração pública.

Os resultados são divulgados no Radar da Transparência Pública, plataforma nacional que permite consultar o desempenho dos órgãos públicos e acompanhar como cada instituição disponibiliza suas informações à sociedade.

Reconhecimento do trabalho da equipe

A conquista é resultado do trabalho realizado pelos setores administrativos e servidores da Câmara, que atuam na organização, atualização e divulgação das informações nos canais oficiais da instituição, especialmente no Portal da Transparência.

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi, vereador Ivanilson Marinho, comemorou a conquista e destacou a participação dos servidores no resultado alcançado.

“Receber o Selo Diamante pelo terceiro ano consecutivo é motivo de muita alegria e satisfação. Sabemos que, por trás desse resultado, existe o empenho de uma equipe que trabalha diariamente para manter as informações disponíveis à população. A transparência é fundamental na administração pública, pois permite que o cidadão acompanhe nossas ações e saiba como os recursos são utilizados. Agradeço a todos os servidores que contribuíram para mais essa conquista. Seguiremos trabalhando com seriedade e responsabilidade”, afirmou.

Informação acessível ao cidadão

A transparência pública permite que a população acompanhe as atividades do Poder Legislativo, consulte documentos, conheça as despesas da instituição e fiscalize a utilização dos recursos públicos.

Com a conquista de mais um Selo Diamante, a Câmara Municipal de Gurupi mantém o reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na disponibilização de informações e na prestação de contas à sociedade.

O resultado de 2026 também representa um incentivo para que a instituição continue aperfeiçoando seus canais de informação e oferecendo à população cada vez mais facilidade para acompanhar o trabalho do Legislativo.

Fonte: Ascom Câmara Municipal